Τσιτσιπάς: Ο πρώτος του αντίπαλος στο φετινό Masters της Σανγκάης
SPORTS
Masters Σανγκάης Στέφανος Τσιτσιπάς

Τον αντίπαλό του στο τουρνουά Masters της Σανγκάης έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο 1000άρι θεσμό της Ασίας

Έχοντας περάσει τον πρώτο γύρο με bye, ο Στέφανος Τσιτσιπάς περίμενε να μάθει τον πρώτο του αντίπαλο στο φετινό τουρνουά Masters της Σανγκάης. Αυτός θα είναι ο Νούνο Μπόρχες, ο οποίο στον πρεμιέρα του επικράτησε του Μπότιτς Βαν Ντε Ζαντσούλπ με 7-6(5), 7-6(5).

Ο Πορτογάλος τενίστας χρειάστηκε να παίξει δύο μεγάλα σετ, τα οποία κατέληξαν σε tie-breaks. Ένας αγώνας δύο ωρών και 19 λεπτών έκρινε τον επόμενο αντίπαλο του Έλληνα τενίστας, ο οποίο μετά τα ματς κόντρα στη Βραζιλία για το Davis Cup επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Νούνο Μπόρχες έχουν βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν ως αντίπαλοι. Ο 27χρονος αθλητής μετράει ισάριθμες νίκες κόντρα στο Νο.51 του κόσμου. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους για το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-1, 6-1 του αντιπάλου του στον δεύτερο γύρο του θεσμού στη Σανγκάη.

Η αναμέτρησή τους είναι πιθανόν να προγραμματιστεί για το Σάββατο (4/10).
Πηγή:www.gazzetta.gr


