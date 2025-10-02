Τσικίνιο: Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και το δείξαμε
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο με το αποτέλεσμα να μην αφήνει ικανοποιημένους τους ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός πάλεψε στο Έμιρειτς κόντρα στην Άρσεναλ, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να επικρατεί με 2-0 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Το αποτέλεσμα δεν αφήνει ικανοποιημένους τους νταμπλούχους Ελλάδας, όπως δήλωσε ο Τσικίνιο έπειτα από το παιχνίδι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο:
“Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και το δείξαμε. Θέλαμε να κοιτάξουμε μια από τις καλύτερες αγγλικές ομάδες στα μάτια και το καταφέραμε.
Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Στα τελευταία λεπτά δεχτήκαμε και δεύτερο γκολ.
Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να είμαστε όπως πρέπει στα επόμενα παιχνίδια.
Φυσικά και είμαστε απογοητευμένοι για το αποτέλεσμα. Δεν ήρθαμε εδώ για να πάρουμε την ισοπαλία, ήρθαμε για να κερδίσουμε. Είχαμε ευκαιρίες που δεν αξιοποιήσαμε. Όμως ήρθαμε να πάρουμε κάτι θετικό και δεν το καταφέραμε για αυτό είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι.
Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα και σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι”.
