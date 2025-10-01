Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Σκαριόλο: «Σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός, Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε βελτίωση»
Σκαριόλο: «Σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός, Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε βελτίωση»
Όσα δήλωσε ο Ιταλός προπονητής μία μέρα πριν το ματς με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Euroleague
Το εγκώμιο του Ολυμπιακού έπλεξε ο Σέρτζιο Σκαριόλο τονίζοντας πως η Ρεάλ θα πρέπει να προσπαθήσει να παρουσιάσει στην αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στη Μαδρίτη σημαντική πρόοδο, μετά τη χθεσινή ήττα από την Βίρτους Μπολόνια στην πρεμιέρα της Euroleague.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά η ποιότητα, ο χαρακτήρας και πάνω απ' όλα το γεγονός ότι έχουν πολλούς παίκτες που παίζουν μαζί εδώ και χρόνια υπό τον ίδιο προπονητή είναι πολύ αισθητά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Έχουν κι εκείνοι πολλά περιθώρια βελτίωσης, έχουν τις απουσίες τους, αλλά είναι μια σπουδαία ομάδα που παίζει με καρδιά, με σπουδαίους παίκτες όπως ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ.
Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με μεγάλο ρόστερ και είναι ακόμη ζωντανή η μνήμη στο μυαλό μας από τον περσινό αποκλεισμό στα playoffs γιατί αρκετοί παίκτες έπαιζαν και τότε», τόνισε ο Ιταλός προπονητής.
«Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε μια συνεχώς βελτιωμένη εκδοχή της ομάδας μας, ακόμα κι αν είναι εναντίον ενός από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που μπορείς να βρεις σε αυτή τη διοργάνωση.
Μερικοί παίκτες είναι κουρασμένοι και άλλοι τραυματίες, αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο ξεκίνημα της σεζόν. Κάποιοι δεν έχουν κάνει σχεδόν καθόλου προετοιμασία, άλλοι παίζουν συνέχεια και άλλοι έχουν τραυματιστεί.
Ψάχνουμε μια ομοιογένεια στη φόρμα μας, αλλά θα βρούμε τη συνέπεια που ψάχνουμε σε λίγες εβδομάδες», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά η ποιότητα, ο χαρακτήρας και πάνω απ' όλα το γεγονός ότι έχουν πολλούς παίκτες που παίζουν μαζί εδώ και χρόνια υπό τον ίδιο προπονητή είναι πολύ αισθητά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Έχουν κι εκείνοι πολλά περιθώρια βελτίωσης, έχουν τις απουσίες τους, αλλά είναι μια σπουδαία ομάδα που παίζει με καρδιά, με σπουδαίους παίκτες όπως ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ.
Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με μεγάλο ρόστερ και είναι ακόμη ζωντανή η μνήμη στο μυαλό μας από τον περσινό αποκλεισμό στα playoffs γιατί αρκετοί παίκτες έπαιζαν και τότε», τόνισε ο Ιταλός προπονητής.
«Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε μια συνεχώς βελτιωμένη εκδοχή της ομάδας μας, ακόμα κι αν είναι εναντίον ενός από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που μπορείς να βρεις σε αυτή τη διοργάνωση.
Μερικοί παίκτες είναι κουρασμένοι και άλλοι τραυματίες, αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο ξεκίνημα της σεζόν. Κάποιοι δεν έχουν κάνει σχεδόν καθόλου προετοιμασία, άλλοι παίζουν συνέχεια και άλλοι έχουν τραυματιστεί.
Ψάχνουμε μια ομοιογένεια στη φόρμα μας, αλλά θα βρούμε τη συνέπεια που ψάχνουμε σε λίγες εβδομάδες», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα