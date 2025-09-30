Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
ΚΕΔ: «Λάθος το πέναλτι κατά του Παναθηναϊκού, ο VAR δεν έδωσε σωστές λήψεις στον διαιτητή»
Η ανάλυση του αντιπρόεδρου της ΚΕΔ και VAR Manager, Πάολο Βαλέρι, για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 5ης αγωνιστικής της Super League 1
Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, μίλησε στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο βίντεο γα τις αμφισβητούμενες φάσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, για τη φάση του γκολ του δεύτερου γκολ του Λεβαδειακού και το πέναλτι που δόθηκε κατά του Παναθηναϊκού απέναντι στον Παναιτωλικό.
Η ανάλυση του Βάλερι:
Για το γκολ του Γκούμα: «Όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στο σύστημα ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση βασιζόμενος στη δική του αντίληψη και στις πληροφορίες που λαμβάνει από τον βοηθό του, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένες».
Για το πέναλτι του Παναιτωλικού: «Ο επιθετικός του Παναιτωλικού κάνει κεφαλιά και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού αποκρούσει, χτυπώντας την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και μετά με το χέρι που είναι μακριά από το σώμα του.
Η μπάλα αλλάζει τροχιά και δεν κατευθύνεται πλέον προς το τέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες: Δεν πρέπει να καταλογιστεί πέναλτι.
Ο VAR καλεί τον διαιτητή να δει τη φάση, δείχνοντας του μόνο το άγγιγμα με το χέρι και όχι με το κεφάλι. Συνεπώς ο διαιτητής βλέπει τη φάση ως καθαρό πέναλτι. Ο VAR έπρεπε να δείξει στον διαιτητή καλύτερες λήψεις».
