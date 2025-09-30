Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Γιούργκεν Κλοπ: Δεν μου λείπει η προπονητική, αλλά ποτέ μη λες ποτέ
Ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος πλέον είναι υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού βραχίονα της Red Bull μίλησε στο Athletic για τη ζωή του μακριά από τους πάγκους, αλλά και τις εξελίξεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου
Στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη, από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του ως παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull, ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε ότι πέρα από τις αλλαγές στην εμφάνιση του (πιο αδύνατος και... νεότερος μακριά από την πίεση της καθημερινότητας) δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα και κυρίως δεν έχει χάσει την αίσθηση του χιούμορ...
«Το 2001 είχα πει στην Ούλα (τότε σύντροφος του, τώρα γυναίκα του), ό, τι για 25 χρόνια θα δούλευα στο κόκκινο, χωρίς να σκέφτομαι κάτι άλλο, για να μπορέσω να πετύχω. Το ρίσκο που πήρα ήταν μεγάλο, αλλά δεν το σκεφτόμουν ότι θα συνεχίσω να το κάνω ως τα βαθιά γεράματα. Δεν μου έλειψε τίποτα από τη ζωή μου, γιατί πολύ απλά δεν σκεφτόμουν οτιδήποτε άλλο! Σε σχεδόν 25 χρόνια πήγα δύο φορές σε γάμο. Ο ένας ήταν ο δικός μου και ο άλλος πριν δύο μήνες. Σε 25 χρόνια πήγα τέσσερις φορές στον κινηματογράφο — όλες τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες. Τώρα είναι ωραίο να μπορώ να το κάνω», είπε ο Κλοπ στο Athletic εξηγώντας γιατί απολαμβάνει τη νέα του ζωή και συμπλήρωσε με χαμόγελο:
«Ήμουν σε τόσες διαφορετικές χώρες ως προπονητής και δεν είδα τίποτα από αυτές, μόνο το ξενοδοχείο, το στάδιο ή το προπονητικό γήπεδο. Τίποτα άλλο. Δεν μου έλειψε, αλλά τώρα θα ήθελα να το δω και έχω το δικαίωμα της επιλογής. Μπορώ να πάω διακοπές. Και αποφασίζω εγώ πότε, όχι η Premier League ή η Bundesliga».
Και εκεί διορθώνει τον εαυτό του ξεσπώντας σε γέλια: «Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ούλα αποφασίζει, αλλά όχι κάποιος εκτός οικογένειας»
Ο 58χρονος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δεν του λείπει η προπονητική, δεν του λείπει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν αποκλείει ενδεχόμενη επιστροφή του.
«Παρακολούθησα κάποια παιχνίδια της Λίβερπουλ, αλλά δεν ήταν στη λογική ‘ωχ, είναι Σάββατο, έχουμε αγώνα. Δεν ήξερα καν πότε ξεκινούσαν τα παιχνίδια. Απλώς ήμουν έξω, απολαμβάναμε τη ζωή, περνούσαμε χρόνο με τα εγγόνια, κανονικά πράγματα, ξέροντας ότι θα δουλέψω ξανά. Αλλά ξέροντας επίσης ότι δεν θέλω να δουλέψω ξανά ως προπονητής», είπε χαρακτηριστικά κι όταν τον ρώτησαν αν θα προπονήσει ποτέ ξανά, απάντησε: «Αυτό πιστεύω τώρα. Αλλά δεν ξέρεις. Είμαι 58. Αν ξεκινούσα ξανά στα 65, όλοι θα έλεγαν: ‘Είπες ότι δεν θα το ξαναέκανες!’ Ε, συγγνώμη, όταν το είπα το εννοούσα 100%! Αυτό πιστεύω τώρα. Δεν μου λείπει τίποτα».
Αναφορικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του να συνεργαστεί με τη Red Bull, ο Κλοπ τόνισε ότι ήταν προετοιμασμένος τις αντιδράσεις στη Γερμανία: «Είμαι Γερμανός. Ήξερα τι θα πουν οι άνθρωποι για τη Red Bull στο ποδόσφαιρο… Στη Γερμανία μόνο υπήρχε τέτοια αντίδραση, αλλά είναι εντάξει. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Αρκεί να κάνω αυτό που θέλω χωρίς να βλάψω κανέναν.».
Επιστρέφοντας στη δική του πορεία στο ποδοσφαιρικό στερέωμα δεν έδειξε να έχει μετανιώσει για τίποτα.
«Αν κοιτάξετε την καριέρα μου, υπάρχουν πολύ πιο επιτυχημένες καριέρες από τη δική μου, αλλά εγώ τα είχα όλα», είπε και αναφερόμενος στις επιτυχίες και στις αποτυχίες του συμπλήρωσε: «Έχασα περισσότερους τελικούς Champions League από όσους παίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ξέρω πώς να χάνω και πώς συνεχίζεται η ζωή. Δεν χρειάζεται να κρατήσω την εμπειρία μου μόνο για μένα. Πάντα ήμουν ανοιχτός, αλλά δεν είχα ποτέ χρόνο να μιλήσω γιατί ακολουθούσε το επόμενο παιχνίδι. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος, είμαι το πιο ανοιχτό βιβλίο που ξέρω».
Όσον αφορά το σήμερα ο Κλοπ αποθέωσε τους Ιραόλα (προπονητής Μπόρνμουθ)(, Γκλάσνερ (προπονητής Κρίσταλ Πάλας) και δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την... επέκταση των διοργανώσεων... « «Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από το να σταματήσουμε να διοργανώνουμε νέες διοργανώσεις το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει διάλειμμα για τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Δεν θα το έκανες σε καμία άλλη δουλειά».
