Σούπερ Παυλίδης το 2025, πίσω μόνο από Εμπαπέ, Κέιν και Γιόκερες, μπροστά από τον Ντεμπελέ
Σούπερ Παυλίδης το 2025, πίσω μόνο από Εμπαπέ, Κέιν και Γιόκερες, μπροστά από τον Ντεμπελέ
Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 29 γκολ μέσα στη χρονιά
O Βαγγέλης Παυλίδης δεν σταματάει να σκοράρει! Πέτυχε και τα δύο γκολ στη νίκη της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βισέντε και έφτασε τα 29 γκολ μέσα στο 2025!
Είναι πίσω μονάχα από Εμπαπέ, Κέιν και Γιόκερες και βρίσκεται μπροστά από τον κάτοχο της «χρυσής Μπάλας», Ουσμάν Ντεμπελέ.
Πρόκειται για μία κατάταξη που παρουσίασε η εφημερίδα της Πορτογαλίας «A’ Bola», η οποία συμπεριλαμβάνει τους κορυφαίους σκόρερ του ημερολογιακού έτους 2025, σύμφωνα με τα γκολ που σημειώνονται για συλλόγους, σε πρωταθλήματα και άλλες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Champions League. Αντίθετα τα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και για εθνικές ομάδες δεν περιλαμβάνονται.
Στην κορυφή βρίσκεται ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ με 39 γκολ, μπροστά από τον Χάρι Κέιν (Μπάγερν-33 γκολ) και τον Βίκτορ Γκιόκερες (30 γκολ). Ακολυθεί ο Βαγγέλης στην τέταρτη θέση με 29 γκολ, μπροστά από τους Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Βίκτορ Οσίμεν (Γαλατασαράι) και Σερού Γκιρασί (Ντορτμουντ), όλοι τους με 27 γκολ.
