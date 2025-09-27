Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Ο Πανιώνιος με ανατροπή 3-1 τον Παναργειακό και συνεχίζει αήττητος στη Super League 2 - Δείτε τα γκολ
Ο Πανιώνιος με ανατροπή 3-1 τον Παναργειακό και συνεχίζει αήττητος στη Super League 2 - Δείτε τα γκολ
Οι κυανέρυθροι με κορυφαίο τον Παπαγεωργίου έκαναν το 3χ3 και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς, ο Πανιώνιος επικράτησε σχετικά άνετα με 3-1 του Παναργειακού για την 3η αγωνιστική της Super league 2.
Οι Αργίτες προηγήθηκαν μόλις στο 8ο λεπτό ύστερα από γκολ του Αμπουμπακάρ. Ο σέντερ μπακ των φιλοξενούμενων βρήκε δίχτυα με ένα μονοκόματο σουτ ύστερα από κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του.
Ο Ιστορικός απάντησε άμεσα με τον Παπαγεωργίου. Ο Έλληνας μέσος εκτέλεσε ένα απίστευτο φάουλ στο 10ο λεπτό το οποίο κατέληξε στο βάθος της εστίας του Καραγκιόζή για το 1-1.
Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Παπαγεωργίου έφθασε κοντά στο να διπλασιάσει τα γκολ του, ωστόσο ο τερματοφύλακας του Παναργειακού εκτοξεύτηκε και έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του, μετά το απευθείας φάουλ που επιχείρησε να εκτελέσει.
Στην επανάληψη, οι Κυανέρυθροι έφτασαν στην ανατροπή, με τον Μωραΐτη να κάνει το 2-1 (47'). Ο Γιάκοβλεφ έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο 28χρονος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας προβάδισμα στον Πανιώνιο.
Στο 70' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Μόρσεϊ να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ο Σουηδός αστόχησε, χάνοντας μία πολύ καλή ευκαιρία για να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ.
Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα (90+1') ο Μπελμόντ «σφράγισε» τη νίκη για τον Ιστορικό.
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος (88′ Γιένσεν), Μπεχαράνο (46′ Μπελμόντ), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (67′ Μόρσεϊ), Γιακόβλεφ, Παπαγεωργίου (79′ Τσέργας), Μωραΐτης (67′ Βοΐλης).
Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Γιαλαμίδης, Ζησούλης (77′ Αρμένης), Χρήστου, Καρυπίδης, Κότζα (53′ Τσάνι), Ντιαλό (67′ Κονέ), Φοκάμ (53′ Πέτροβιτς), Χατζηδημητρίου (77′ Τσιράκης).
Η βαθμολογία
Πανιώνιος 9
Καλαμάτα 6
