Στον τελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός, σαν σε προπόνηση 89-56 την Καρδίτσα - Βίντεο
Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Κυριακή (20:00) κόντρα στον Προμηθέα για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στη Ρόδο
Ο Προμηθέας απέκλεισε την ΑΕΚ και το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός «διέλυσε» με 89-56 την Καρδίτσα στον 2ο ημιτελικό και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό.
Ο Ολυμπιακός είχε πέντε διψήφιους παίκτες. Από 16 πέτυχαν οι Χολ, Βεζένκοφ, 15 είχε ο Λι, 14 ο Πίτερς και 11 ο Ντόρσεϊ.
O αγώνας
Παίζοντας με ενέργεια στην επίθεση κι έχοντας ως πρωταγωνιστές επιθετικά τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ, η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι με την Καρδίτσα (5-2,2').
Οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφόρησαν με υπομονή την μπάλα, βρήκαν συνεργασίες, όπως η μακρινή πάσα του Τόμας Γουόκαπ στον Σάσα Βεζένκοφ (12-7, 4') και χωρίς να ανεβάσουν ιδιαίτερα την ένταση στην άμυνά τους, ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με buzzer beater τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ και στο +8 (28-20).
Με επιμέρους σκορ περιόδου 19-5, οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι και επιβλήθηκαν πλήρως της αντιπάλου τους. Η ομάδας του Μπαρτζώκα συνέχισε να παίζει σε υψηλό τέμπο, να βρίσκει καλές συνεργασίες στην επίθεση και να αμύνεται με συνέπεια. Ο Ντόντα Χολ αξιοποίησε τις ασίστ των Παπανικολάου, Πίτερς καρφώνοντας την μπάλα σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ σκορ προσέφερε και ο Σέιμπεν Λι, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 47-25.
Έχοντας οικοδομήσει μια διαφορά 20+ πόντων από το πρώτο ημίχρονο, η ομάδα μας κατέβασε ταχύτητα στο τρίτο δεκάλεπτο, συνεχίζοντας να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι (50-28, 23'). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τρία μπλοκ δήλωσε "παρών", ενώ Φουρνιέ και Σέιμπεν Λι συνεργάστηκαν με τον τελευταίο να καρφώνει εντυπωσιακά (54-32, 27'). Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο
Λίγα πράγματα άλλαξαν στην τελευταία περίοδο, αφού το παιχνίδι είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν να φορτώνουν το καλάθι των Θεσσαλών εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +34 (87-53, 38') παίρνοντας μια ευρεία νίκη με 89-56.
Δεκάλεπτα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
