Στον τελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός, σαν σε προπόνηση 89-56 την Καρδίτσα - Βίντεο
SPORTS
Super Cup Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Καρδίτσα

Στον τελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός, σαν σε προπόνηση 89-56 την Καρδίτσα - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Κυριακή (20:00) κόντρα στον Προμηθέα για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στη Ρόδο

Στον τελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός, σαν σε προπόνηση 89-56 την Καρδίτσα - Βίντεο
Ολυμπιακός-Προμηθέας Πατρών θα παίξουν την Κυριακή (20:00) στη Ρόδο στον τελικό του Super Cup για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο μπάσκετ. 

Ο Προμηθέας απέκλεισε την ΑΕΚ και το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός «διέλυσε» με 89-56  την Καρδίτσα στον 2ο ημιτελικό και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό. 



Ο Ολυμπιακός είχε πέντε διψήφιους παίκτες. Από 16 πέτυχαν οι Χολ, Βεζένκοφ, 15 είχε ο Λι, 14 ο Πίτερς και 11 ο Ντόρσεϊ. 

O αγώνας

Παίζοντας με ενέργεια στην επίθεση κι έχοντας ως πρωταγωνιστές επιθετικά τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ, η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι με την Καρδίτσα (5-2,2').

Οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφόρησαν με υπομονή την μπάλα, βρήκαν συνεργασίες, όπως η μακρινή πάσα του Τόμας Γουόκαπ στον Σάσα Βεζένκοφ (12-7, 4') και χωρίς να ανεβάσουν ιδιαίτερα την ένταση στην άμυνά τους, ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με buzzer beater τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ και στο +8 (28-20).


Με επιμέρους σκορ περιόδου 19-5, οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι και επιβλήθηκαν πλήρως της αντιπάλου τους. Η ομάδας του Μπαρτζώκα συνέχισε να παίζει σε υψηλό τέμπο, να βρίσκει καλές συνεργασίες στην επίθεση και να αμύνεται με συνέπεια. Ο Ντόντα Χολ αξιοποίησε τις ασίστ των Παπανικολάου, Πίτερς καρφώνοντας την μπάλα σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ σκορ προσέφερε και ο Σέιμπεν Λι, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 47-25.

Έχοντας οικοδομήσει μια διαφορά 20+ πόντων από το πρώτο ημίχρονο, η ομάδα μας κατέβασε ταχύτητα στο τρίτο δεκάλεπτο, συνεχίζοντας να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι (50-28, 23'). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τρία μπλοκ δήλωσε "παρών", ενώ Φουρνιέ και Σέιμπεν Λι συνεργάστηκαν με τον τελευταίο να καρφώνει εντυπωσιακά (54-32, 27'). Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο

Λίγα πράγματα άλλαξαν στην τελευταία περίοδο, αφού το παιχνίδι είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν να φορτώνουν το καλάθι των Θεσσαλών εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +34 (87-53, 38') παίρνοντας μια ευρεία νίκη με 89-56.

Δεκάλεπτα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά 

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης