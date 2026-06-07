Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες σε Ευβοϊκό και Παγασητικό, τι κάνουμε αν μας τσιμπήσoυν

Αυξημένες καταγραφές σε Εύβοια, Φθιώτιδα και Παγασητικό Κόλπο – Οι ειδικοί εξηγούν γιατί επανεμφανίζονται και δίνουν οδηγίες προστασίας για τους λουόμενους





Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, οι περισσότερες παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί στον Ευβοϊκό Κόλπο, με εμφανίσεις σε περιοχές όπως η Χαλκίδα, η Αρκίτσα, η Δροσιά, η Αιδηψός και άλλες παραθαλάσσιες ζώνες της Εύβοιας. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί μωβ μέδουσες και στον Παγασητικό Κόλπο, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, ενώ μεμονωμένες παρουσίες έχουν αναφερθεί και σε άλλα σημεία του κόλπου.



Γιατί αυξήθηκαν οι μωβ μέδουσες Οι επιστήμονες αποδίδουν την έξαρση σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Η υπεραλίευση έχει μειώσει τους φυσικούς θηρευτές των



Οι ειδικοί τονίζουν ότι η παρουσία τους μπορεί να μεταβάλλεται από ημέρα σε ημέρα, καθώς εξαρτάται από τον άνεμο, τα ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, μια παραλία που σήμερα έχει μέδουσες, ενδέχεται λίγες ώρες αργότερα να είναι εντελώς καθαρή.



Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα Η μωβ μέδουσα θεωρείται το πιο ενοχλητικό είδος που συναντάται στις ελληνικές θάλασσες.



Οι οδηγίες των ειδικών είναι συγκεκριμένες:



- Δεν τρίβουμε το σημείο του τσιμπήματος.

- Ξεπλένουμε την περιοχή μόνο με θαλασσινό νερό και όχι με γλυκό νερό.

Κλείσιμο

- Εφαρμόζουμε πάγο ή κρύες κομπρέσες για την ανακούφιση του πόνου.

- Σε περίπτωση έντονων συμπτωμάτων ή αλλεργικής αντίδρασης, αναζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια.



Σχέδιο προστασίας στις παραλίες της Εύβοιας Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη προχωρήσει σε σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου, με την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων και διχτυών συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων σε επιλεγμένες παραλίες της Εύβοιας. Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά φέτος σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με στόχο να περιοριστεί η είσοδος των μεδουσών σε πολυσύχναστες ακτές.



Ανησυχία προκαλεί η επιστροφή των μωβ μεδουσών (Pelagia noctiluca) σε περιοχές του Ευβοϊκού και του Παγασητικού Κόλπου, καθώς οι καταγραφές των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν αυξημένη παρουσία του είδους σε δημοφιλείς παραλίες. Οι ειδικοί πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, ενώ παράλληλα υπενθυμίζουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι λουόμενοι.Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, οι περισσότερες παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί στον Ευβοϊκό Κόλπο, με εμφανίσεις σε περιοχές όπως η Χαλκίδα, η Αρκίτσα, η Δροσιά, η Αιδηψός και άλλες παραθαλάσσιες ζώνες της Εύβοιας. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί μωβ μέδουσες και στον Παγασητικό Κόλπο, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, ενώ μεμονωμένες παρουσίες έχουν αναφερθεί και σε άλλα σημεία του κόλπου.Οι επιστήμονες αποδίδουν την έξαρση σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Η υπεραλίευση έχει μειώσει τους φυσικούς θηρευτές των μεδουσών, όπως ορισμένα είδη ψαριών και οι θαλάσσιες χελώνες, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών λόγω της κλιματικής κρίσης δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Παράλληλα, τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν τα κοπάδια των μεδουσών από την ανοιχτή θάλασσα προς τους κλειστούς κόλπους.Οι ειδικοί τονίζουν ότι η παρουσία τους μπορεί να μεταβάλλεται από ημέρα σε ημέρα, καθώς εξαρτάται από τον άνεμο, τα ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, μια παραλία που σήμερα έχει μέδουσες, ενδέχεται λίγες ώρες αργότερα να είναι εντελώς καθαρή.Η μωβ μέδουσα θεωρείται το πιο ενοχλητικό είδος που συναντάται στις ελληνικές θάλασσες. Το τσίμπημά της είναι συνήθως επώδυνο και μπορεί να προκαλέσει έντονο κάψιμο, κοκκίνισμα, πρήξιμο και κνησμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα επιμένουν για αρκετές ημέρες.- Βγαίνουμε αμέσως από το νερό.- Δεν τρίβουμε το σημείο του τσιμπήματος.- Ξεπλένουμε την περιοχή μόνο με θαλασσινό νερό και όχι με γλυκό νερό.- Απομακρύνουμε προσεκτικά τυχόν υπολείμματα πλοκαμιών με γάντια ή πλαστική κάρτα.- Εφαρμόζουμε πάγο ή κρύες κομπρέσες για την ανακούφιση του πόνου.- Σε περίπτωση έντονων συμπτωμάτων ή αλλεργικής αντίδρασης, αναζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια.Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη προχωρήσει σε σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου, με την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων και διχτυών συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων σε επιλεγμένες παραλίες της Εύβοιας. Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά φέτος σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με στόχο να περιοριστεί η είσοδος των μεδουσών σε πολυσύχναστες ακτές.

Παρά την αυξημένη παρουσία τους, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Η παρακολούθηση των αναφορών και η τήρηση βασικών κανόνων προφύλαξης αρκούν ώστε οι λουόμενοι να απολαμβάνουν με ασφάλεια τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις.