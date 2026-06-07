Εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων
ΕΛΛΑΔΑ
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Εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων

Ο εντοπισμός έγινε από εναέριο μέσο της Frontex 30 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά του νησιού – Επιχείρηση περισυλλογής από σκάφος του Λιμενικού

Εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων
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Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Αμέσως κινητοποιήθηκε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο προσέγγισε το σκάφος και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 34 επιβαίνοντες.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, γεγονός που διευκόλυνε την ασφαλή ολοκλήρωση της περισυλλογής.

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