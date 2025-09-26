Στον τελικό του Super Cup μπάσκετ με φοβερό Γκρέι ο Προμηθέας, 84-70 την ΑΕΚ - Βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Προμηθέας Πάτρας Super Cup Ολυμπιακός

Στον τελικό του Super Cup μπάσκετ με φοβερό Γκρέι ο Προμηθέας, 84-70 την ΑΕΚ - Βίντεο

Ο Γκρέι πέτυχε 30 πόντους και η ομάδα της Πάτρας θα παίξει για τον τίτλο το Σάββατο στη Ρόδο κόντρα σε Ολυμπιακό ή Καρδίτσα

Στον τελικό του Super Cup μπάσκετ με φοβερό Γκρέι ο Προμηθέας, 84-70 την ΑΕΚ - Βίντεο

Σε ένα ματς-θρίλερ στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, ο Προμηθέας επικράτησε της ΑΕΚ με 70-84 και πέρασε στον τελικό. Ο Γκρέι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 30 πόντους, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σίλβα τελείωσε με 20.

Για την Ένωση δεν αγωνίστηκε ο Ραϊκούαν Γκρέι, μια απουσία που στοίχισε αρκετά στην ομάδα του Σάκοτα. Η ΑΕΚ είχε και τη συμπαράσταση περίπου 150 φίλων της στο ματς.



ΑΕΚ - Προμηθέας: Το ματς

Ο Προμηθέας μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Γκρέι ηγέτη προηγήθηκε με 14-24 στο τέλος της πρώτης περιόδου, με την ΑΕΚ να είναι πολύ άστοχη και τον περιφερειακό των Πατρινών να το εκμεταλλεύεται.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd2th9a6a6sx)

Με ένα τρίποντο του Φλιώνη και ένα του Λεκαβαίτσιους η ΑΕΚ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ για το. Ο Προμηθέας δεν πτοήθηκε, βρήκε τις λύσεις και με τον Γκρέι να αναλαμβάνει πάλι δράση και με καλάθι στο τέλος της δεύτερης περιόδου να γράφει το 37-42 φτάνοντας τους 19 πόντους.

Ο Αρμς συνέχισε να είναι άστοχος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Κατσίβελης με παλικαρίσιο γκολ φάουλ έκανε το 46-48. Χάμοντς και Μακόλουμ με τρίποντα έγραψαν το 50-57, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Κατσίβελης μείωσε σε 55-61 στο τέλος της περιόδου.

Ο Καραγιαννίδης δυσκολευόταν στις βολές και ο Μπάρτλεϊ με απίθανο τρίποντο έκανε το 64-66 στο 34'. Το ματς ήταν θρίλερ στο τέλος, όμως ο Μακόλουμ ανέλαβε δράση και έκανε το 68-79 για τον Πορμηθέα, δύο λεπτά πριν το τέλος. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και ο Προμηθέας πέρασε στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

Πηγή: www.gazzetta.gr 


Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης