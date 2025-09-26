Γιαννάκης και Μπαρτζώκας τα είπαν στην Ρόδο πριν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού - Βίντεο
SPORTS
Παναγιώτης Γιαννάκης Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός

Γιαννάκης και Μπαρτζώκας τα είπαν στην Ρόδο πριν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού - Βίντεο

Ο πρώην και ο νυν τεχνικός του Ολυμπιακού τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στο κλειστό της Ρόδου

Γιαννάκης και Μπαρτζώκας τα είπαν στην Ρόδο πριν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού - Βίντεο
Την ευκαιρία να τα πουν για λίγα λεπτά στο κλειστό της Ρόδου είχαν ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. 

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής αλλά και θρύλος του αθλήματος στη χώρα μας κατέβηκε στη Ρόδο για να δει τους αγώνες του Σούπερ Καπ και πριν από τον ημιτελικό των Πειραιωτών με την Καρδίτσα τα είπε σε καλό κλίμα με τον κόουτς των ερυθρόλευκων. 





Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης