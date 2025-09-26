Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Γιαννάκης και Μπαρτζώκας τα είπαν στην Ρόδο πριν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού - Βίντεο
Ο πρώην και ο νυν τεχνικός του Ολυμπιακού τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στο κλειστό της Ρόδου
Την ευκαιρία να τα πουν για λίγα λεπτά στο κλειστό της Ρόδου είχαν ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής αλλά και θρύλος του αθλήματος στη χώρα μας κατέβηκε στη Ρόδο για να δει τους αγώνες του Σούπερ Καπ και πριν από τον ημιτελικό των Πειραιωτών με την Καρδίτσα τα είπε σε καλό κλίμα με τον κόουτς των ερυθρόλευκων.
