Σλούκας: Απομένει λίγος χρόνος για το φινάλε της καριέρας μου αλλά έχω τεράστιο κίνητρο για την κατάκτηση της Euroleague και του πρωταθλήματος - Βίντεο

Ο Κώστας Σλούκας ετοιμάζεται για τις μάχες της Euroleague και είναι πολύ πιθανό αυτή να είναι η τελευταία του χρονιά στη διοργάνωση.



Πριν από λίγες εβδομάδες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική μπάσκετ στο Eurobasket και τώρα κοιτάζει αποκλειστικά τις υποχρεώσεις του στον Παναθηναϊκό.



Ο αρχηγός της ομάδας της Αθήνας μίλησε στο eurohoops.net για τον χρόνο που απομένει για να ολοκληρώσει την καριέρα του, για το Final-4 της Αθήνας αλλά και την Εθνική.



«Έχει απομείνει λίγος χρόνος για να τελειώσω την καριέρα μου αλλά είναι μεγάλο το κίνητρο για να κατακτήσω την Euroleague και το πρωτάθλημα. Σε κάθε αθλητή αρμόζει ένα σωστό τελείωμα στην καριέρα του. Πρέπει να ξέρεις πότε θα σταματήσεις» είπε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για την περασμένη σεζόν αλλά και για το Final-4 του 2026 στην Αθήνα: «Η περσινή χρονιά ήταν απογοητευτική στο τελείωμά της. Έχουμε έξτρα κίνητρο για την Euroleague λόγω και της Αθήνας αλλά η πίεση στον Παναθηναϊκό είναι τεράστια ανεξάρτητα από έδρες».

Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό και την Εθνική λέει: «Εκτός των τεσσάρων γραμμών, όπως βλέπετε, αυτά μένουν στα χαρτιά γιατί στην Εθνική πετύχαμε κάτι πολύ σπουδαίο με συμπαίκτες από τον Ολυμπιακό. Μη τα ρίχνουμε όλα μόνο στον κόσμο. Η τοξικότητα βολεύει και εμείς οφείλουμε ως παραδείγματα να ρίχνουμε τους τόνους ή να είμαστε εμείς τα παραδείγματα».

Ο κάπτεν του ΠΑΟ κλήθηκε να σχολιάσει την κίνηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να παρακολουθήσει την απονομή του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ: Το σημαντικότερο είναι η τιμή για κάποιον, αυτά που πιστεύεις, οι αρχές σου. Ο κόσμος κρίνει με τα δικά του πιστεύω. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των τόσο μακρινών. Είναι αξιοζήλευτο αυτό που έκανε ο Χουάντσο, αλλά εγώ δεν θα το έκανα».