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Χρήστος Σταυρόπουλος: «Ο Άλεκ Πίτερς έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο στην Αρμάνι»
Χρήστος Σταυρόπουλος: «Ο Άλεκ Πίτερς έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο στην Αρμάνι»
O GM της Αρμάνι Μιλάνο επιβεβαίωσε την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς από την ομάδα της Ιταλίας
Εδώ και λίγες ημέρες τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Άλεκ Πίτερς ανακοίνωσαν πως θα συνεχίσουν την συνεργασία τους την επόμενη σεζόν.
Ο Αμερικανός φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο και στην Αρμάνι αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί από τους Ιταλούς.
Την συμφωνία και την υπογραφή συμβολαίου επιβεβαίωσε όμως ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Ο GM της Αρμάνι, ο οποίος έχει δουλέψει για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, είπε σχετικά με το θέμα στην Cosmote TV:
«Ο Άλεκ Πίτερς έχει υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο είναι πολυετές. Περιμένουμε να μας βοηθήσει με την εμπειρία του. Είναι ένας παίκτης τον οποίο παρακολουθούσαμε για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να τον αποκτήσουμε. Βρίσκεται σε καλή ηλικία, είναι ώριμος, με κίνητρο και θέληση. Η εμπειρία και ο χαρακτήρας του θα προσφέρουν πάρα πολλά στην ομάδα. Θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αρμάνι».
Ο Αμερικανός φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο και στην Αρμάνι αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί από τους Ιταλούς.
Την συμφωνία και την υπογραφή συμβολαίου επιβεβαίωσε όμως ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Ο GM της Αρμάνι, ο οποίος έχει δουλέψει για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, είπε σχετικά με το θέμα στην Cosmote TV:
«Ο Άλεκ Πίτερς έχει υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο είναι πολυετές. Περιμένουμε να μας βοηθήσει με την εμπειρία του. Είναι ένας παίκτης τον οποίο παρακολουθούσαμε για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να τον αποκτήσουμε. Βρίσκεται σε καλή ηλικία, είναι ώριμος, με κίνητρο και θέληση. Η εμπειρία και ο χαρακτήρας του θα προσφέρουν πάρα πολλά στην ομάδα. Θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αρμάνι».
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