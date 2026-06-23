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Μάκης Αγγελόπουλος για το ενδεχόμενο παραχώρησης του γηπέδου της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό: «Έγινε μια πρώτη προσέγγιση»
SPORTS
Μάκης Αγγελόπουλος Ολυμπιακός ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα

Μάκης Αγγελόπουλος για το ενδεχόμενο παραχώρησης του γηπέδου της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό: «Έγινε μια πρώτη προσέγγιση»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ επιβεβαίωσε ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα παραμείνει και τη νέα χρονιά στον πάγκο της ομάδας

Μάκης Αγγελόπουλος για το ενδεχόμενο παραχώρησης του γηπέδου της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό: «Έγινε μια πρώτη προσέγγιση»
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Για το ενδεχόμενο παραχώρησης της Sunel Arena στον Ολυμπιακό, για το διάστημα που θα είναι κλειστό λόγω έργων το ΣΕΦ, μίλησε στην Cosmote TV ο Μάκης Αγγελόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ επιβεβαίωσε τις επαφές με τον Ολυμπιακό και σημείωσε:  «Υπάρχει μια προσέγγιση από τον Ολυμπιακό να τον εξυπηρετήσουμε για κάποιο διάστημα. Έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση. Στο τέλος της ημέρας θα το δούμε, έχει να κάνει με εμπορική συμφωνία. Εκτός γηπέδου προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και να βοηθάμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να μεγαλώνει η πίτα.

Το 2020 παρ' ότι είχαμε την πίκρα για το πρωτάθλημα αφήσαμε στην άκρη λεφτά για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 από επιλογή. Αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για να εξυπηρετήσουμε το σύνολο. Είχαμε έναν χορηγό που έπρεπε να δώσει ένα υπόλοιπο και τον στείλαμε στον ανταγωνισμό να δώσει χρήματα στις ομάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ΑΕΚ. Δεν θα πάμε να σκάψουμε γήπεδα».

Ακόμα στην ίδια συνέντευξη επιβεβαίωσε ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα είναι κόουτς της Ένωσης και τη νέα σεζόν.
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