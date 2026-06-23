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Διαμαντίδης: «Χαρούμενοι και συγκινημένοι με την επιστροφή Ομπράντοβιτς», τι είπε για το ενδεχόμενο να είναι στο πλευρό του, βίντεο
Διαμαντίδης: «Χαρούμενοι και συγκινημένοι με την επιστροφή Ομπράντοβιτς», τι είπε για το ενδεχόμενο να είναι στο πλευρό του, βίντεο
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης από την Κύπρο σχολίασε την επιστροφή του Ζοτς στον Παναθηναϊκό
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρίσκεται στην Κύπρο ως επίσημος καλεσμένος για το «Basketball Heroes Camp» το οποίο θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή (26/6) και στο περιθώριο της παρουσίας του εκεί ρωτήθηκε για τον Ομπράντοβιτς αλλά και για δική του επιστροφή στον Παναθηναϊκό.
«Νομίζω πως, όπως όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι και εγώ, είμαστε χαρούμενοι και θα έλεγα και συγκινημένοι που ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή την ομάδα θα ξαναείναι μαζί μας. Θα τον δούμε από κοντά» ανέφερε για τον Σέρβο τεχνικό, ενώ απέφυγε τεχνηέντως να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για τον εαυτό του.
«Τώρα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα παιδιά της ακαδημίας, δεν είμαστε για...» είπε χαμογελαστός αποφεύγοντας την ερώτηση.
«Νομίζω πως, όπως όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι και εγώ, είμαστε χαρούμενοι και θα έλεγα και συγκινημένοι που ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή την ομάδα θα ξαναείναι μαζί μας. Θα τον δούμε από κοντά» ανέφερε για τον Σέρβο τεχνικό, ενώ απέφυγε τεχνηέντως να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για τον εαυτό του.
«Τώρα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα παιδιά της ακαδημίας, δεν είμαστε για...» είπε χαμογελαστός αποφεύγοντας την ερώτηση.
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