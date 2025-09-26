Η Παολίνι έκλεψε την παράσταση στο Πεκίνο: Γέλια και χειροκροτήματα μετά την προσπάθεια στα κινεζικά - Βίντεο
Η Ιταλίδα τενίστρια νίκησε εύκολα τη Σεβάστοβα και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του China Open, αλλά το κοινό τη λάτρεψε για την αυθόρμητη στιγμή της στη συνέντευξη

Η Τζάσμιν Παολίνι ξεκίνησε με το δεξί την πορεία της στο China Open του Πεκίνου, επικρατώντας άνετα της Άναστασια Σεβάστοβα με 6-1, 6-3 σε λίγο περισσότερο από μία ώρα αγώνα. Η Ιταλίδα πρωταθλήτρια δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο, όπου θα αναμετρηθεί με την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν, Νο.27 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ωστόσο, η στιγμή που έκλεψε την παράσταση ήρθε μετά το τέλος του αγώνα. Στη σύντομη συνέντευξη στο κέντρο του κορτ, η Παολίνι δέχθηκε την απρόσμενη πρόκληση να μιλήσει στα κινεζικά. Αρχικά αιφνιδιάστηκε, αλλά με χαμόγελο και εμφανή αμηχανία τόλμησε να πει μερικές απλές φράσεις, όπως το «Με λένε Τζάσμιν», προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κοινού.

Η αυθόρμητη προσπάθειά της κορυφώθηκε όταν ξέσπασε σε γέλια, τα οποία μοιράστηκε με τους θεατές, δημιουργώντας μια στιγμή που απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα της ημέρας.


