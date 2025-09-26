Η Παολίνι έκλεψε την παράσταση στο Πεκίνο: Γέλια και χειροκροτήματα μετά την προσπάθεια στα κινεζικά - Βίντεο

Η Ιταλίδα τενίστρια νίκησε εύκολα τη Σεβάστοβα και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του China Open, αλλά το κοινό τη λάτρεψε για την αυθόρμητη στιγμή της στη συνέντευξη