Κύπελλο Ελλάδας: Εκκίνηση με νίκη για τον Ηρακλή, 1-0 την Ηλιούπολη
Ο γηραιός έφτασε στη νίκη με πέναλτι του Ντόβενταν
Με νίκη έκανε την είσοδό του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ηρακλής, που επικράτησε με 1-0 της Ηλιούπολης στο «Καυτανζόγλειο» στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.
Το γκολ που έγραψε την ιστορία του παιχνιδιού κι έδωσε τους τρεις βαθμούς στον «Γηραιό» σημείωσε ο Αυστριακός μέσος Νίκολα Ντόβενταν στο 35ο λεπτό, με πέναλτι.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο αγώνας της οποίας με τον Ολυμπιακό την 1η αγωνιστική είχε αναβληθεί, μάζεψε τους πρώτους βαθμούς της στη διοργάνωση, ενώ το αθηναϊκό συγκρότημα παραμένει στο «μηδέν».
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βάις, Τσιντώνης - Καρανίκας, Σάκα
ΗΡΑΚΛΗΣ: Γιαννίκογλου, Κάτσικας, Δημητρίου (46΄ Εραμούσπε), Σιδεράς, Βάις, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Χάινριχ (66΄ Μαχαίρας), Ντόβενταν (46΄ Τσιντώνης, 88΄ Αναστασιάδης), Μωυσίδης, Κυνηγόπουλος (66΄ Μάναλης)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μπουγαΐδης, Κωστούλας (60΄ Νόνης), Κεραμιδάς (71΄ Μαϊντανός), Θωμαΐδης, Σούντουρα (63΄ Νεοφυτίδης), Σάκα, Μίγια (60΄ Χριστόπουλος), Ζαφειράκης, Τσουμάνης (74΄ Σαμ)
