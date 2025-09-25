ΠΑΟΚ: Πρόστιμο 10.000 από την ΔΕΑΒ για φθορές των οπαδών του στο γήπεδο του Λεβαδειακού

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λόγω φθορών που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς, μετά τη λήξη του αγώνα κυπέλλου με τον Λεβαδειακό (17/9). Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, φίλαθλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης, που φιλοξενούνταν στη Θύρα 4 του γηπέδου, προέβησαν σε σπάσιμο 20 πλαστικών καθισμάτων, προκαλώντας με την πράξη αυτή την τιμωρία της ΠΑΕ.

Για τον ίδιο αγώνα, η ΔΕΑΒ αποφάσισε την απαλλαγή ενός -ανήλικου- φυσικού προσώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που κατηγορείτο για τη φθορά ενός καθίσματος.

Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της, τις αναφορές της Δ/νσης Αστυνομίας Βοιωτίας, από τις οποίες προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα, που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς στις 17/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Βetsson, περιόδου 2025-2026, διαπιστώθηκε φαινόμενο βίας και ειδικότερα το σπάσιμο είκοσι (20) πλαστικών καθισμάτων στη Θύρα 4 από τους εκεί φιλοξενούμενους φιλάθλους του ΠΑΟΚ,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 22/2025 Απόφασή της, στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

2) Αφού έλαβε υπόψη της, τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, καθώς και την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, αναφορικά με τον αγώνα που διεξήχθη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ στις 170/9/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, περιόδου 2025-2026, απάλλαξε με την υπ’ αριθμό 23/2025 Απόφασή της, ανήλικο φίλαθλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για φθορά ενός πλαστικού καθίσματος.

Μη εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.





