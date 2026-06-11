Νέα ανατροπή με τον Δημήτρη Γιαννούλη: «Ναυάγησε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ» λέει η Bild

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Γερμανία καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από άλλες ελληνικές ομάδες όσο και από άλλες αγγλικές ομάδες