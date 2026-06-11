Νέα ανατροπή με τον Δημήτρη Γιαννούλη: «Ναυάγησε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ» λέει η Bild
Νέα ανατροπή με τον Δημήτρη Γιαννούλη: «Ναυάγησε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ» λέει η Bild
Το δημοσίευμα τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Γερμανία καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από άλλες ελληνικές ομάδες όσο και από άλλες αγγλικές ομάδες
Μετά την απόσυρση του Ολυμπιακού από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, φαίνεται ότι και ο ΠΑΟΚ καταλήγει σε... αδιέξοδο για την απόκτησή του.
Σύμφωνα με τη «BILD», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δικεφάλου και της Άουγκσμπουργκ κατέληξαν σε... ναυάγιο και έτσι ο 30χρονος ακραίος μπακ δεν θα επαναπατριστεί για χάρη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Το δημοσίευμα τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Γερμανία καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από άλλες ελληνικές ομάδες όσο και από άλλες αγγλικές ομάδες.
Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε αρκετά κοντά στη μεταγραφή του διεθνή ακραίου μπακ όμως ο ποδοσφαιριστής ζήτησε χρόνο, με αποτέλεσμα να αποσύρει το ενδιαφέρον του ο σύλλογος και ο ΠΑΟΚ να κάνει τη ρελάνς για την απόκτησή του, ανεβάζοντας την προσφορά του. Εν τέλει φαίνεται ότι δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά ο γερμανικός σύλλογος.
Σύμφωνα με τη «BILD», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δικεφάλου και της Άουγκσμπουργκ κατέληξαν σε... ναυάγιο και έτσι ο 30χρονος ακραίος μπακ δεν θα επαναπατριστεί για χάρη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Το δημοσίευμα τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Γερμανία καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από άλλες ελληνικές ομάδες όσο και από άλλες αγγλικές ομάδες.
Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε αρκετά κοντά στη μεταγραφή του διεθνή ακραίου μπακ όμως ο ποδοσφαιριστής ζήτησε χρόνο, με αποτέλεσμα να αποσύρει το ενδιαφέρον του ο σύλλογος και ο ΠΑΟΚ να κάνει τη ρελάνς για την απόκτησή του, ανεβάζοντας την προσφορά του. Εν τέλει φαίνεται ότι δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά ο γερμανικός σύλλογος.
Exkl. Deal off! ❌— Johannes Berner (@JBerner97) June 11, 2026
Nach BILD-Informationen wird Dimitrios #Giannoulis (30) im Sommer nicht zu PAOK Thessaloniki wechseln. Der Linksverteidiger des #FCAugsburg liebäugelte mit einem Wechsel zu seinem Ex-Klub, konnte sich eine Rückkehr in die Heimat selbst gut vorstellen. BILD…
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