Νέα ανατροπή με τον Δημήτρη Γιαννούλη: «Ναυάγησε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ» λέει η Bild
SPORTS
Δημήτρης Γιαννούλης ΠΑΟΚ

Νέα ανατροπή με τον Δημήτρη Γιαννούλη: «Ναυάγησε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ» λέει η Bild

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Γερμανία καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από άλλες ελληνικές ομάδες όσο και από άλλες αγγλικές ομάδες

Νέα ανατροπή με τον Δημήτρη Γιαννούλη: «Ναυάγησε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ» λέει η Bild
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την απόσυρση του Ολυμπιακού από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, φαίνεται ότι και ο ΠΑΟΚ καταλήγει σε... αδιέξοδο για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τη «BILD», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δικεφάλου και της Άουγκσμπουργκ κατέληξαν σε... ναυάγιο και έτσι ο 30χρονος ακραίος μπακ δεν θα επαναπατριστεί για χάρη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Γερμανία καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από άλλες ελληνικές ομάδες όσο και από άλλες αγγλικές ομάδες.

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε αρκετά κοντά στη μεταγραφή του διεθνή ακραίου μπακ όμως ο ποδοσφαιριστής ζήτησε χρόνο, με αποτέλεσμα να αποσύρει το ενδιαφέρον του ο σύλλογος και ο ΠΑΟΚ να κάνει τη ρελάνς για την απόκτησή του, ανεβάζοντας την προσφορά του. Εν τέλει φαίνεται ότι δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά ο γερμανικός σύλλογος.
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