Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Eλλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0: Επέστρεψαν στο σπίτι τους με ιστορική νίκη οι νησιώτες
Eλλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0: Επέστρεψαν στο σπίτι τους με ιστορική νίκη οι νησιώτες
Ιστορική νίκη για την Ελλάς Σύρου, η οποία επιβλήθηκε με το ευρύ 3-0 του Αιγάλεω, για τη 2η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Μια ιστορική μέρα έζησε η Ελλάς Σύρου, καθώς πέτυχε την πρώτη της νίκη στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε ένα γιορτινό κλίμα, η Κυκλαδίτικη ομάδα υποδέχθηκε το Αιγάλεω στο ανακαινισμένο της γήπεδο και έφτασε σε άνετη νίκη με 3-0, σε αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων (League Phase).
Η Ελλάς Σύρου μπήκε δυναμικά στον αγώνα και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό, με τον Βερνάρδο. Οι νησιώτες δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς στο 35ο λεπτό, ο Κόλα διπλασίασε τα τέρματά τους, φέρνοντας την ομάδα σε θέση ισχύος πριν από το ημίχρονο.
Η επικράτηση των γηπεδούχων επισφραγίστηκε στο 67ο λεπτό, όταν ο Τριμμάτης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Για την Ελλάς Σύρου, αυτή η νίκη αποτελεί μια σημαντική ιστορική επιτυχία μετά την ήττα της στην πρεμιέρα από τον Ατρόμητο με 4-2. Αντίθετα, για το Αιγάλεω, η ήττα αυτή ήταν η δεύτερη στον όμιλο, καθώς στον πρώτο αγώνα είχε χάσει εντός έδρας από την ΑΕΚ με 1-0. Για την επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου, η Ελλάς Σύρου παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, ενώ το «Σίτι» υποδέχεται τον Άρη.
Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Γώγος, Βλάχος, Βερνάρδος, Γκέζος, Σκόνδρας, Μπάμπης, Κόλα, Τσιαντούλας, Ζαφείρης, Τριμμάτης.
Αιγάλεω (Σταύρος Μπαϊράμης): Καραργύρης, Αρβανίτης, Ευαγγέλου, Τάτσης, Τάμπας, Χόκο, Αθανασακόπουλος, Καραμπάς, Τακεσιάν, Κωστέας, Ενομό.
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό - «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας
Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones
Η Ελλάς Σύρου μπήκε δυναμικά στον αγώνα και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό, με τον Βερνάρδο. Οι νησιώτες δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς στο 35ο λεπτό, ο Κόλα διπλασίασε τα τέρματά τους, φέρνοντας την ομάδα σε θέση ισχύος πριν από το ημίχρονο.
Η επικράτηση των γηπεδούχων επισφραγίστηκε στο 67ο λεπτό, όταν ο Τριμμάτης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Για την Ελλάς Σύρου, αυτή η νίκη αποτελεί μια σημαντική ιστορική επιτυχία μετά την ήττα της στην πρεμιέρα από τον Ατρόμητο με 4-2. Αντίθετα, για το Αιγάλεω, η ήττα αυτή ήταν η δεύτερη στον όμιλο, καθώς στον πρώτο αγώνα είχε χάσει εντός έδρας από την ΑΕΚ με 1-0. Για την επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου, η Ελλάς Σύρου παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, ενώ το «Σίτι» υποδέχεται τον Άρη.
Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Γώγος, Βλάχος, Βερνάρδος, Γκέζος, Σκόνδρας, Μπάμπης, Κόλα, Τσιαντούλας, Ζαφείρης, Τριμμάτης.
Αιγάλεω (Σταύρος Μπαϊράμης): Καραργύρης, Αρβανίτης, Ευαγγέλου, Τάτσης, Τάμπας, Χόκο, Αθανασακόπουλος, Καραμπάς, Τακεσιάν, Κωστέας, Ενομό.
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό - «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας
Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα