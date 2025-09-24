Coppa Italia: Εύκολο 3-0 για τη Μίλαν κόντρα στη Λέτσε και τώρα... Λάτσιο - Δείτε τα γκολ
SPORTS
Coppa Italia Κύπελλο Ιταλίας Μίλαν

Coppa Italia: Εύκολο 3-0 για τη Μίλαν κόντρα στη Λέτσε και τώρα... Λάτσιο - Δείτε τα γκολ

Στην επόμενη φάση προκρίθηκαν και οι Κάλιαρι  και Ουντινέζε - Τα ζευγάρια των «16»

Coppa Italia: Εύκολο 3-0 για τη Μίλαν κόντρα στη Λέτσε και τώρα... Λάτσιο - Δείτε τα γκολ
Η Μίλαν ήταν όσο σοβαρή χρειαζόταν κι εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Ζίμπερτ στο 18ο λεπτό, έφτασε σε μία άνετη νίκη επί της Λέτσε με 3-0 κι εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» του Coppa d' Italia, όπου την περιμένει η Λάτσιο.

Ο Χιμένες στο 20', ο Ενκουκού στο 51' κι ο Πούλισικ στο 64' μετέτρεψαν σε... περίπατο τον αγώνα για τους «ροσονέρι» που πάτησαν «φρένο» στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα.

MILAN-LECCE 3-0 | HIGHLIGHTS | Nkunku Gets Off The Mark! | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26


Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ιταλίας προκρίθηκε και η Κάλιαρι, η οποία διέλυσε τη Φροσινόνε με 4-1.

CAGLIARI-FROSINONE 4-1 | HIGHLIGHTS | Cagliari Go Through! | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26


Στους «16» και η  Ουντινέζε που άφησε εκτός διοργάνωσης την Παλέρμο επικρατώντας 2-1.

Κλείσιμο
UDINESE-PALERMO 2-1 | HIGHLIGHTS | Zaniolo’s First For Udinese | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26


Τα αποτελέσματα της φάσης των «32» και τα ζευγάρια των «16» του Coppa d' Italia έχουν ως εξής:

Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1
Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1
Μίλαν-Λέτσε 3-0
Πάρμα-Σπέτσια 24/09
Βερόνα-Βενέτσια 24/09
Κόμο-Σασουόλο 24/09
Τζένοα-Έμπολι 25/09
Τορίνο-Πίζα 25/09

ΦΑΣΗ «16»

Μπολόνια - Πάρμα ή Σπέτσια
Νάπολι - Κάλιαρι
Ίντερ - Βερόνα ή Βενέτσια
Αταλάντα - Τζένοα ή Έμπολι
Γιουβέντους - Ουντινέζε
Ρόμα - Τορίνο ή Πίζα
Φιορεντίνα - Κόμο ή Σασουόλο
Λάτσιο - Μίλαν



Ειδήσεις σήμερα:

«Έτσι χτυπήσαμε το Ιράν» - Το βίντεο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας με τη βόμβα που κατέστρεψε το Φορντό

Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα στον Βόλο - Ένοικος φώναξε στα παιδιά, λέει μητέρα φίλου του 21χρονου

Βίντεο: Η στιγμή που ανήλικες στην Πάτρα απαιτούν από 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης