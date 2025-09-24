Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Coppa Italia: Εύκολο 3-0 για τη Μίλαν κόντρα στη Λέτσε και τώρα... Λάτσιο - Δείτε τα γκολ
Coppa Italia: Εύκολο 3-0 για τη Μίλαν κόντρα στη Λέτσε και τώρα... Λάτσιο - Δείτε τα γκολ
Στην επόμενη φάση προκρίθηκαν και οι Κάλιαρι και Ουντινέζε - Τα ζευγάρια των «16»
Η Μίλαν ήταν όσο σοβαρή χρειαζόταν κι εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Ζίμπερτ στο 18ο λεπτό, έφτασε σε μία άνετη νίκη επί της Λέτσε με 3-0 κι εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» του Coppa d' Italia, όπου την περιμένει η Λάτσιο.
Ο Χιμένες στο 20', ο Ενκουκού στο 51' κι ο Πούλισικ στο 64' μετέτρεψαν σε... περίπατο τον αγώνα για τους «ροσονέρι» που πάτησαν «φρένο» στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα.
Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ιταλίας προκρίθηκε και η Κάλιαρι, η οποία διέλυσε τη Φροσινόνε με 4-1.
Στους «16» και η Ουντινέζε που άφησε εκτός διοργάνωσης την Παλέρμο επικρατώντας 2-1.
Τα αποτελέσματα της φάσης των «32» και τα ζευγάρια των «16» του Coppa d' Italia έχουν ως εξής:
Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1
Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1
Μίλαν-Λέτσε 3-0
Πάρμα-Σπέτσια 24/09
Βερόνα-Βενέτσια 24/09
Κόμο-Σασουόλο 24/09
Τζένοα-Έμπολι 25/09
Τορίνο-Πίζα 25/09
ΦΑΣΗ «16»
Μπολόνια - Πάρμα ή Σπέτσια
Νάπολι - Κάλιαρι
Ίντερ - Βερόνα ή Βενέτσια
Αταλάντα - Τζένοα ή Έμπολι
Γιουβέντους - Ουντινέζε
Ρόμα - Τορίνο ή Πίζα
Φιορεντίνα - Κόμο ή Σασουόλο
Λάτσιο - Μίλαν
