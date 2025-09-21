Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω, έλεγε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία για να παίρνει τη σύνταξη - Μαρτυρία στο protothema.gr



Πώς προδόθηκε

Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης κατευθύνθηκαν στο διπλανό

και έσκαψαν ένα μικρό

εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της

.

Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν

ενώ ο λάκκος είχε

κάτι που σημαίνει ότι ο αλλοδαπός πού την έθαψε την έβαλε μέσα κουλουριασμένη.

Την 62χρονη πρόδωσε η γυναίκα που έφερε στο σπίτι άρον-άρον για να παραστήσει τη μητέρα της στους. Η ηλικιωμένη, γειτόνισσα της 62χρονης, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς πως τη λένε μπερδεύτηκε καιαποκαλύπτοντας έτσι την απάτη που είχε στήσει η δράστης.