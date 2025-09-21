Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω, έλεγε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία για να παίρνει τη σύνταξη - Μαρτυρία στο protothema.gr
Η 62χρονη μόλις κατάλαβε πως «σφίγγει» ο κλοιός γύρω της αναζήτησε βοήθεια από ένα συγχωριανό της στον οποίο είπε ότι μια επιτροπή θέλει να εξετάσει τη μητέρα της ώστε να συνεχίζει να λαμβάνει ένα επίδομα 800 ευρώ
Θαμμένη μέσα σε ένα μαντρί, δίπλα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, είχε επί δύο χρόνια την ίδια της τη μητέρα η 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων κρύβοντας τη σορό προκειμένου να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη της ηλικιωμένης. Η δράστιδα προδόθηκε όταν η γυναίκα που επιχείρησε να παρουσιάσει ως τη μητέρα της, είπε στους αστυνομικούς το πραγματικό της όνομα. Σύμφωνα με τον ανιψιό της γυναίκας, η 62χρονη τον είχε προσεγγίσει ζητώντας βοήθεια και μάλιστα του είχε πει «ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω».
Το μακάβριο μυστικό ήρθε στην επιφάνεια μετά από επιμονή των συγγενών της 91χρονης αλλά και κατοίκων της περιοχής οι οποίοι είχαν χάσει τα «ίχνη» της ηλικιωμένης ενώ η 62χρονη επέμενε να τους λέει πως η μητέρα της βρίσκεται στο σπίτι. Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το τελευταίο διάστημα όταν κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι η δράστης παρουσιάζει ως μητέρα της μια άλλη ηλικιωμένη κάτοικο του χωριού σε δημόσιες υπηρεσίες και στο ΙΚΑ.
Η 91χρονη ήταν εξαφανισμένη για χρόνια και η κόρη της έλεγε στους συγγενείς πως η μητέρα της είναι στο σπίτι και δεν βγαίνει έξω. Μάλιστα, η δράστης είχε μετατρέψει το σπίτι τους σε «φρούριο» με μόνιμα σφραγισμένες πόρτες ενώ κάθε φορά που κάποιος γείτονας περνούσε απ' έξω έπαιζε θέατρο και φώναζε «μαμά, έρχομαι, σταμάτα».
Τελευταία φορά που οι γείτονες είχαν δει την ηλικιωμένη ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Τότε είχαν αντικρίσει την ατυχή γυναίκα αποστεωμένη, βρώμικη και με σκισμένα ρούχα να την έχουν παρατήσει μέσα σε ένα σεντόνι, στο πάτωμα. Έκτοτε η 62χρονη έλεγε πως η μητέρα της βρίσκεται σε κάποια Δομή για ηλικιωμένους αλλά όλοι στο χωριό είχαν αντιληφθεί τι συμβαίνει.
Όταν εκείνος τη ρώτησε γιατί δεν στέλνει το κλιμάκιο στη Δομή που βρίσκεται η μητέρα της, στην Κόρινθο, η 62χρονη του ανέφερε πώς το επίδομα θα κοπεί αν διαπιστωθεί πως η ηλικιωμένη δεν μένει στο σπίτι.
Η 62χρονη τότε για να τον εκβιάσει του είπε «ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω» ζητώντας του να πάρει μαζί της την ηλικιωμένη θεία του.
Όταν έφτασαν στο σπίτι, η δράστης συνέστησε στους αστυνομικούς τη συγκεκριμένη γυναίκα ως μητέρα της. Αλλά η ηλικιωμένη γειτόνισσα ήταν αυτή που «πρόδωσε» την απάτη καθώς ανέφερε το πραγματικό της όνομα.
Ο ανιψιός της ηλικιωμένης μιλά στο protothema.gr και περιγράφει την πλεκτάνη που έστησε η 62χρονη τόσο στον ίδιο όσο και στη θεία του.
«”Ή με βοηθάς ή αυτοκτονώ” είπε με κλάματα. Πάτησε πάνω στην ευαισθησία μου και μου λέει “έχουν έρθει από το κλιμάκιο και θα έρθουν να κάνουν επίσκεψη να δουν που είναι η μαμά”. Και της λέω πες τους που είναι η μαμά σού να πάνε να τη δουν. Και μου απαντά “η μαμά μου είναι στην Κόρινθο αλλά κανονικά, με το νόμο, έπρεπε να την έχω στο σπίτι για να πάρω το επίδομα. Αν δεν την έχω εδώ και την έχω στο ίδρυμα δεν δικαιούμαι το επίδομα το οποίο παίρνω παράνομα τόσο καιρό”», δήλωσε.
«Και μου λέει ότι θα πάρει τη θεία μου μια ημέρα να τη φιλοξενήσει στο σπίτι. Και της λέω “η θεία είναι εκεί πάρτην και κάνε ό,τι θες, δεν σε ξέρω δεν με ξέρεις”», συμπληρώνει ο γείτονας της 62χρονης ο οποίος κλήθηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι της για να αναγνωρίσει τη θεία του.
«Μου έδειξαν τη φωτογραφία και με ρωτάνε αν γνωρίζω την κυρία και τους λέω “ναι, είναι η θεία μου”. Και πάμε στο σπίτι και μου λένε αν είναι η θεία η δική σου και λέω ναι», περιγράφει ο ανιψιός της ηλικιωμένης ενώ αναφέρει πως η γυναίκα είχε «σκηνοθετήσει» την υπόθεση καθώς στο σπίτι της βρισκόταν και ένα άλλο άτομο το οποίο δήθεν βοηθούσε τη μητέρα της.
«Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω»
Την 62χρονη πρόδωσε η γυναίκα που έφερε στο σπίτι άρον-άρον για να παραστήσει τη μητέρα της στους αστυνομικούς. Η ηλικιωμένη, γειτόνισσα της 62χρονης, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς πως τη λένε μπερδεύτηκε και είπε το κανονικό της όνομα αποκαλύπτοντας έτσι την απάτη που είχε στήσει η δράστης.
Πώς προδόθηκε
Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης κατευθύνθηκαν στο διπλανό μαντρί και έσκαψαν ένα μικρό λάκκο εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της 91χρονης.
Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα ενώ ο λάκκος είχε μικρή διάμετρο κάτι που σημαίνει ότι ο αλλοδαπός πού την έθαψε την έβαλε μέσα κουλουριασμένη.
