Βίντεο: Πιάστηκαν στα χέρια Τζαβέλλας και Καραπαπάς πριν την έναρξη του Β' ημιχρόνου
SPORTS
Super League 1 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Γιώργος Τζαβέλλας Κώστας Καραπαπάς

Βίντεο: Πιάστηκαν στα χέρια Τζαβέλλας και Καραπαπάς πριν την έναρξη του Β' ημιχρόνου

Με την εμφάνιση των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για την επανέναρξη του αγώνα, οι δύο παράγοντες λογομάχησαν και χρειάστηκε η παρέμβαση των παικτών για να χωρίσουν

Βίντεο: Πιάστηκαν στα χέρια Τζαβέλλας και Καραπαπάς πριν την έναρξη του Β' ημιχρόνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Γιώργος Τζαβέλλας, Κώστας Καραπαπάς ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές σε θερμό επεισόδιο λίγο πριν την έναρξη του Β' ημιχρόνου στη Λεωφόρο.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου των πράσινων και ο αντιπρόεδρος των ερυθρόλευκων άγνωστο για ποιο λόγο ήρθαν στα χέρια, αλλά η παρέμβαση των Τουμπά, Πασχαλάκη και κάποιων άλλων μελών των δύο αποστολών έσβησε σχετικά γρήγορα τη φωτιά που πήγε να ανάψει.

Μάλιστα ο Γερμανός διαιτητής Αϊτεκίν ενημερώθηκε από τον Έλληνα 4ο διαιτητή Ευαγγέλου για το σκηνικό και έκανε παρατηρήσεις σε ήρεμο ύφος και στους δύο.



Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος

Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της

Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης