Βίντεο: Πιάστηκαν στα χέρια Τζαβέλλας και Καραπαπάς πριν την έναρξη του Β' ημιχρόνου
Βίντεο: Πιάστηκαν στα χέρια Τζαβέλλας και Καραπαπάς πριν την έναρξη του Β' ημιχρόνου
Με την εμφάνιση των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για την επανέναρξη του αγώνα, οι δύο παράγοντες λογομάχησαν και χρειάστηκε η παρέμβαση των παικτών για να χωρίσουν
Οι Γιώργος Τζαβέλλας, Κώστας Καραπαπάς ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές σε θερμό επεισόδιο λίγο πριν την έναρξη του Β' ημιχρόνου στη Λεωφόρο.
Ο διευθυντής ποδοσφαίρου των πράσινων και ο αντιπρόεδρος των ερυθρόλευκων άγνωστο για ποιο λόγο ήρθαν στα χέρια, αλλά η παρέμβαση των Τουμπά, Πασχαλάκη και κάποιων άλλων μελών των δύο αποστολών έσβησε σχετικά γρήγορα τη φωτιά που πήγε να ανάψει.
Μάλιστα ο Γερμανός διαιτητής Αϊτεκίν ενημερώθηκε από τον Έλληνα 4ο διαιτητή Ευαγγέλου για το σκηνικό και έκανε παρατηρήσεις σε ήρεμο ύφος και στους δύο.
Ειδήσεις σήμερα:
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922
Ο διευθυντής ποδοσφαίρου των πράσινων και ο αντιπρόεδρος των ερυθρόλευκων άγνωστο για ποιο λόγο ήρθαν στα χέρια, αλλά η παρέμβαση των Τουμπά, Πασχαλάκη και κάποιων άλλων μελών των δύο αποστολών έσβησε σχετικά γρήγορα τη φωτιά που πήγε να ανάψει.
Μάλιστα ο Γερμανός διαιτητής Αϊτεκίν ενημερώθηκε από τον Έλληνα 4ο διαιτητή Ευαγγέλου για το σκηνικό και έκανε παρατηρήσεις σε ήρεμο ύφος και στους δύο.
Ειδήσεις σήμερα:
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα