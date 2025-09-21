Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία

Η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή. Η αναγνώριση έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού τηςγια ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης τουκαι τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της χρηματοδότησης.Οι κυβερνήσεις που αναγνωρίζουν τηνεπιμένουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο σε οποιοδήποτε νέο κράτος.Ο Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, έσπευσαν να τονίσουν ότι η ηγεσία του Τραμπ ήταν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση «ενός αξιόπιστου σχεδίου ειρήνης». Δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος και ο Αραβικός Σύνδεσμος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση της Γάζας και να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ.«Ηθα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους μας για να συμβάλει στην αξιοποίηση της σημερινής πράξης αναγνώρισης και να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά στη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια που είναι η ελπίδα και το δικαίωμα όλης της ανθρωπότητας», δήλωσαν οι δύο σε κοινή ανακοίνωση.