Παγκόσμιο στίβου: Ο Ουρτάδο τερμάτισε 19ος στα 20 χλμ βάδην, αλλά έκλεψε την παράσταση με τη μάσκα που φορούσε - Βίντεο

Ο δρομέας από τον Ισημερινό εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα ότι τη συγκεκριμένη μάσκα τη φορούσαν παλιότερα στη χώρα του, χορεύοντας σε γιορτές