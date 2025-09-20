Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Παγκόσμιο στίβου: Ο Ουρτάδο τερμάτισε 19ος στα 20 χλμ βάδην, αλλά έκλεψε την παράσταση με τη μάσκα που φορούσε - Βίντεο
Ο δρομέας από τον Ισημερινό εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα ότι τη συγκεκριμένη μάσκα τη φορούσαν παλιότερα στη χώρα του, χορεύοντας σε γιορτές
Στον τελικό των 20 χιλιομέτρων βάδην στους άντρες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, εκτός από τον νικητή, τον Βραζιλιάνο Κάιο Μπόνφιμ, έκλεψε την παράσταση και ο δρομέας από τον Ισημερινό, ο Νταβίντ Ουρτάδο.
Ο 26χρονος στα τελευταία μέτρα του αγώνα πήρε μία παραδοσιακή μάσκα και τη φόρεσε τραβώντας τα βλέμματα όλων.
Μετά τον τερματισμό του, γονάτισε έδειξε πολύ συγκινημένος που ζούσε τη στιγμή.
Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι παραδοσιακή μάσκα από τη χώρα του, ενώ τόνισε ότι η μάσκα έχει δύο πρόσωπα, το ένα αντιπροσωπεύει το καλό και το άλλο το κακό.
«Πήρα τη μάσκα από τον φυσιοθεραπευτή μου όταν μπήκαμε στο στάδιο για τα τελευταία μέτρα», είπε ο Ουρτάδο,.
«Είναι απλώς μια παράδοση στην κουλτούρα μας. Αντιπροσωπεύει την καταγωγή μας. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι χόρευαν με αυτή τη μάσκα και έκαναν παραδοσιακές γιορτές». Η μάσκα έχει δύο πρόσωπα, εξήγησε ο 26χρονος. «Το πρώτο πρόσωπο αντιπροσωπεύει το καλό, το άλλο το κακό».
