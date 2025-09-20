Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ 2-1 την Έβερτον με πρωταγωνιστή τον Χράβενμπεργκ - Δείτε τα γκολ

Η Λίβερπουλ πανηγύρισε τη νίκη στο ντέρμπι της πόλης με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολλανδό μέσο, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 10' και σέρβιρε τη μπάλα στον Εκιτικέ για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων στο 29'