Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ 2-1 την Έβερτον με πρωταγωνιστή τον Χράβενμπεργκ - Δείτε τα γκολ
Η Λίβερπουλ πανηγύρισε τη νίκη στο ντέρμπι της πόλης με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολλανδό μέσο, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 10' και σέρβιρε τη μπάλα στον Εκιτικέ για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων στο 29'
Νίκη χωρίς... δράμα δεν είχε έρθει ακόμη για τη Λίβερπουλ.
Οι Reds, στο 247ο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, εμφανίστηκαν «διπρόσωποι» πραγματοποιώντας ένα καλό και κυνικό πρώτο ημίχρονο όπου σκόραραν δις με πρωταγωνιστή τον Χράφενμπερχ, αλλά επαναπαυτήκαν και επέτρεψαν στην Έβερτον να μειώσει στο δεύτερο μέρος.
Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Άρνε Σλοτ άντεξε στην πίεση των φιλοξενούμενων και χωρίς να εντυπωσιάσει επικράτησε τελικά 2-1 κάνοντας το απόλυτο 5/5 στην Premier League «καλπάζοντας» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Εκτελεστής και δημιουργός Χράβενμπεργκ
Κυνική, αυτό ήταν η Λίβερπουλ στο πρώτο μέρος. Οι Reds πήραν από την αρχή τον έλεγχο του ματς και προηγήθηκαν μόλις στην πρώτη τους ευκαιρία στο 10'.
Η φάση ξεκίνησε από το κλέψιμο του Χάκπο, η Λίβερπουλ ξεδιπλώθηκε ωραία στο γήπεδο και ο Σαλάχ έκανε τη σέντρα προτού ο Χράβενμπεργκ με σουτ στην κίνηση την στείλει πάνω από τον Πίκφορντ και στα δίχτυα του Άγγλου γκολκίπερ.
Πριν δεχθεί και δεύτερο γκολ, η Έβερτον απείλησε με τον Ντιούσμπερι-Χολ στο 27', ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής αλλά αστόχησε. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, η Λίβερπουλ έφτασε στο 2-0.
Ο Χράβενμπεργκ πέρασε πανέμορφη κάθετη στον Εκιτικέ που βρέθηκε απέναντι τον Πίκφορντ και πλάσαρε ιδανικά στην κίνηση. Η Έβερτον άρχισε να εντείνει την πίεσή της στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χάνοντας μια καλή ευκαιρία με τον Γκέι στις καθυστερήσεις.
Οπισθοχώρηση που δεν της στοίχισε
Η εικόνα της Λίβερπουλ στο δεύτερο μέρος δεν ήταν ανάλογη του πρώτου και το παιχνίδι από άνετο «περίπατο» κατέληξε να γίνει δράμα! Η Έβερτον που ξεκίνησε καλά στην επανάληψη, μείωσε με τον Γκέι στο 58' μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια.
Ο Γκρίλις έβγαλε τη σέντρα, ο Εντιαγέ κατέβασε με τη μία στον Γκέι και εκείνος εκτέλεσε στην κίνηση τον Άλισον. Ο Σλοτ προχώρησε σε αλλαγές, ο ρυθμός έπεσε και ευνόησε την Λίβερπουλ που στη συνέχεια έλεγξε το παιχνίδι μέχρι το τελικό σφύριγμα. Η Έβερτον έμεινε στους 7 βαθμούς.
Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Μπράντλεϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ (61' Τζόουνς), Σαλάχ, Σόμποσλαϊ, Χάκπο (61' Βιρτς), Εκιτικέ (67' Ίσακ)
Έβερτον (Ντέιβιντ Μόγιες): Πίκφορντ, Ο'Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Κιν, Μικολένκο (86' Αλκαράθ), Γκέι, Γκάρνερ, Εντιαγέ (86' Ντίμπλινγκ), Ντιούσμπερι-Χολ, Γκρίλις, Μπέτο (46' Μπαρί)
