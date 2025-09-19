Προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις
Προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις
Η περίπτωσή του 30χρονου Αμερικανού πόιντ γκαρντ δεν συνδέεται με τον Νικ Καλάθη, τον οποίο κοιτάζουν οι Πειραιώτες εφόσον μείνει ελεύθερος από τη Μονακό
Ο Ολυμπιακός επισπεύδει τις διαδικασίες για την απόκτηση γκαρντ και η περίπτωση του Μόντε Μόρις ήρθε στο προσκήνιο για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο 30χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει προταθεί στους «ερυθρόλευκους», χωρίς όμως αυτό να έχει γίνει ακόμα με επίσημη μορφή.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Αντρεάνι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει «πρόταση για σημαντικό διετές συμβόλαιο» στον πρώην παίκτη των Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Σανς.
Ο Μόρις έγινε pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 420 αγώνες regular season με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25).
Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ ενώ η περίπτωσή του δεν συνδέεται με τον Νικ Καλάθη, τον οποίο κοιτάζουν οι Πειραιώτες εφόσον μείνει ελεύθερος από τη Μονακό καθώς, όπως σας ενημερώσαμε, ο Ολυμπιακός ενδέχεται να κοιτάξει και για επιπλέον γκαρντ πέραν του διεθνούς Έλληνα πλέι μέικερ.
Olympiacos Piraeus submitted an offer to Monte Morris.— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 18, 2025
An important 2 year contract on the table, I’m told. pic.twitter.com/x4ByqFH8wi
