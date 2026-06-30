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Αλαφούζος και Μαρινάκης ισοψήφισαν στις εκλογές για την προεδρία της Superleague, στις 15 Ιουλίου οι επαναληπτικές
Αλαφούζος και Μαρινάκης ισοψήφισαν στις εκλογές για την προεδρία της Superleague, στις 15 Ιουλίου οι επαναληπτικές
Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ το απόγευμα της Τρίτης έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, μετά τη διαδικασία με τη συμμετοχή των 14 ομάδων το αποτέλεσμα ήταν 7-7 - Δείτε τι ψήφισε η κάθε ομάδα, ενώ η ΕΠΟ ψήφισε... λευκό
Η πολυαναμενόμενη... κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την προεδρία της Superleague δεν ανέδειξε νικητή.
Η υποψηφιότητα του ηγέτη του Ολυμπιακού ήταν γνωστή από μέρες, ενώ στο... 90΄και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε τις φήμες και διεκδίκησε την προεδρία.
Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ το απόγευμα της Τρίτης έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, αφού το 7-7 ήταν το... σκορ μετά την ψηφοφορία των 14 ομάδων, με την ΕΠΟ σύμφωνα με πληροφορίες να... ρίχνει λευκό.
Φυσικά επειδή θα πρέπει να προκύψει ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού, οι επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν στις 15 Ιουλίου.
Τι ψήφισαν οι ομάδες
Ο νυν πρόεδρος της Superleague Βαγγέλης Μαρινάκης ψηφίστηκε από Ολυμπιακό, Βόλο, Αστέρα AKTOR, Ατρόμητο, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Άρη, ενώ τον Γιάννη Αλαφούζο ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Ηρακλής.
Επίσης η ΕΠΟ, όπως κάνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, ψήφισε λευκό.
Πηγή: GAZZETTA.GR
Η υποψηφιότητα του ηγέτη του Ολυμπιακού ήταν γνωστή από μέρες, ενώ στο... 90΄και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε τις φήμες και διεκδίκησε την προεδρία.
Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ το απόγευμα της Τρίτης έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, αφού το 7-7 ήταν το... σκορ μετά την ψηφοφορία των 14 ομάδων, με την ΕΠΟ σύμφωνα με πληροφορίες να... ρίχνει λευκό.
Φυσικά επειδή θα πρέπει να προκύψει ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού, οι επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν στις 15 Ιουλίου.
Τι ψήφισαν οι ομάδες
Ο νυν πρόεδρος της Superleague Βαγγέλης Μαρινάκης ψηφίστηκε από Ολυμπιακό, Βόλο, Αστέρα AKTOR, Ατρόμητο, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Άρη, ενώ τον Γιάννη Αλαφούζο ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Ηρακλής.
Επίσης η ΕΠΟ, όπως κάνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, ψήφισε λευκό.
Πηγή: GAZZETTA.GR
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