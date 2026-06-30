Αλαφούζος και Μαρινάκης ισοψήφισαν στις εκλογές για την προεδρία της Superleague, στις 15 Ιουλίου οι επαναληπτικές

Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ το απόγευμα της Τρίτης έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, μετά τη διαδικασία με τη συμμετοχή των 14 ομάδων το αποτέλεσμα ήταν 7-7 - Δείτε τι ψήφισε η κάθε ομάδα, ενώ η ΕΠΟ ψήφισε... λευκό