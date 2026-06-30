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Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αποχαιρέτισε τον ΠΑΟΚ
Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αποχαιρέτισε τον ΠΑΟΚ
Ο Ρώσος μέσος με ανάρτηση του στα social media ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από τον Δικέφαλο
Μετά από τρία χρόνια στην Τούμπα ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αποτελεί παρελθόν για τον Δικέφαλο.
Ο 33χρονος Ρώσος μέσος, ο οποίος ήρθε στην ΠΑΟΚ από την Φατίχ Καραγκουμρουκ της Τουρκίας, επιστρέφει και πάλι στο τουρκικό πρωτάθλημα καθώς φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Ερζουμσπόρ.
Ο Οζντόεφ που είχε συμβόλαιο μέχρι σήμερα με τους ασπρόμαυρους για αρκετές εβδομάδες βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους ασπρόμαυρους, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση τόσο στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου όσο και στο οικονομικό κομμάτι με αποτέλεσμα να αποχαιρετίσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης με την ακόλουθη ανάρτηση:
« Σήμερα είναι η μέρα του αποχαιρετισμού.
Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους υπέροχους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τη στήριξη που μου έδειξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στην ομάδα. Ήταν κάτι απίστευτο, που δεν περιγράφεται με λόγια.
Ζήσαμε μαζί τόσο υπέροχες όσο και λιγότερο καλές στιγμές, αλλά ένιωθα πάντα τη στήριξή σας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο του συλλόγου, Ιβάν Σαββίδη, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, τα διοικητικά στελέχη, το ιατρικό επιτελείο και όλους όσοι συνεργάζονται με την ομάδα, για τη στήριξη και τη βοήθειά τους.
Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μεγάλες νίκες και καλή επιτυχία σε όλα.»
Ο 33χρονος Ρώσος μέσος, ο οποίος ήρθε στην ΠΑΟΚ από την Φατίχ Καραγκουμρουκ της Τουρκίας, επιστρέφει και πάλι στο τουρκικό πρωτάθλημα καθώς φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Ερζουμσπόρ.
Ο Οζντόεφ που είχε συμβόλαιο μέχρι σήμερα με τους ασπρόμαυρους για αρκετές εβδομάδες βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους ασπρόμαυρους, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση τόσο στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου όσο και στο οικονομικό κομμάτι με αποτέλεσμα να αποχαιρετίσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης με την ακόλουθη ανάρτηση:
« Σήμερα είναι η μέρα του αποχαιρετισμού.
Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους υπέροχους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τη στήριξη που μου έδειξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στην ομάδα. Ήταν κάτι απίστευτο, που δεν περιγράφεται με λόγια.
Ζήσαμε μαζί τόσο υπέροχες όσο και λιγότερο καλές στιγμές, αλλά ένιωθα πάντα τη στήριξή σας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο του συλλόγου, Ιβάν Σαββίδη, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, τα διοικητικά στελέχη, το ιατρικό επιτελείο και όλους όσοι συνεργάζονται με την ομάδα, για τη στήριξη και τη βοήθειά τους.
Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μεγάλες νίκες και καλή επιτυχία σε όλα.»
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