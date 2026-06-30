«Στοπ» από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία, κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα ψήφισμα αποδοκιμασίας

Πρόκειται για επιστολή στην οποία οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35