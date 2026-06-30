«Θα υπογράψω» απάντησε ο Λουτσέσκου σε Ρουμάνους που τον ρώτησαν αν πηγαίνει στην Αλ Σαντ από το Κατάρ
SPORTS
Ραζβάν Λουτσέσκου Αλ Σαντ Κατάρ

«Θα υπογράψω» απάντησε ο Λουτσέσκου σε Ρουμάνους που τον ρώτησαν αν πηγαίνει στην Αλ Σαντ από το Κατάρ

Πληροφορίες θέλουν το συμβόλαιό του να είναι διετές με αμοιβή ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο

«Θα υπογράψω» απάντησε ο Λουτσέσκου σε Ρουμάνους που τον ρώτησαν αν πηγαίνει στην Αλ Σαντ από το Κατάρ
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Μετά την πενταετία στον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα μείνει για πολύ καιρό χωρίς ομάδα, καθώς είναι ο εκλεκτός της Αλ Σαντ για να αντικαταστήσει τον Μαντσίνι στην άκρη του πάγκου.

Σύμφωνα με την Fanatik, ο Λουτσέσκου επιβεβαίσε ότι κατευθύνεται προς το Κατάρ.

Κατά το δημοσίευμα ερωτηθείς για το μέλλον του και την Αλ Σαντ από το Κατάρ, ο Ρουμάνος τεχνικός απάντησε «θα υπογράψω».

Πληροφορίες θέλουν το συμβόλαιό του να είναι διετές με αμοιβή ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Πηγή: gazzetta.gr
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