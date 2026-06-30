Τέλος οι πάμφθηνες αγορές από Shein και Temu: Ποιος πληρώνει, πότε χρεώνεται και ποιοι γλιτώνουν τα «τρίευρα» από αύριο

Με βάση τις οδηγίες που έχει δώσει η Κομισιόν και θα ισχύουν πανευρωπαϊκά στα τελωνεία της ΕΕ, το κρίσιμο για τον καταναλωτή δεν είναι πότε έγινε η παραγγελία, αλλά πότε θα εκκαθαριστεί η εισαγωγή του δέματος στο ευρωπαϊκό έδαφος