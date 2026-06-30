Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε εντυπωσιακά στο Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη συνδύασε την πρώτη της νίκη στο γρασίδι, με μια πολύ καλή εμφάνιση και επικράτηση επί της Κλάρα Τάουσον με 6-3, 6-3 για την πρόκριση στον 2ο γύρο στο Wimbledon