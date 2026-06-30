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Χάρης Βαρθακούρης για Αντελίνα: Έρωτά μου στα 42 σου είσαι πιο όμορφη και πιο δυνατή από ποτέ
Χάρης Βαρθακούρης για Αντελίνα: Έρωτά μου στα 42 σου είσαι πιο όμορφη και πιο δυνατή από ποτέ
Ο τραγουδιστής ευχήθηκε δημόσια στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της
Δημόσια ευχήθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης στη σύζυγό του, Αντελίνα για τα 42α γενέθλιά της, σημειώνοντας πως είναι πιο όμορφη και πιο δυνατή από ποτέ.
Η σύζυγος του τραγουδιστής έσβησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου την τούρτα της μαζί με μέλη της οικογένειάς της. Σε ανάρτηση που έκανε ο Χάρης Βαρθακούρης στο Instagram, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για εκείνη.
Μεταξύ άλλων αποκάλεσε «έρωτά του» την η Αντελίνα Βαρθακούρη, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά, έρωτά μου! Στα 42 σου είσαι πιο όμορφη, πιο δυνατή και πιο ξεχωριστή από ποτέ. Σου εύχομαι υγεία, χαμόγελα, τα όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα και αμέτρητες στιγμές ευτυχίας. Σε ευχαριστώ που γεμίζεις τη ζωή μας με αγάπη και που είσαι η ψυχή της οικογένειάς μας. Να σε χαιρόμαστε πάντα και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Σε λατρεύω».
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, ο Χάρης Βαρθακούρης ανάρτησε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, ενώ η Αντελίνα μοιράστηκε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με τον σύζυγό του πριν σβήσει τα κεριά της τούρτας της. «Σας αγαπώ απέραντα όλους! Σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου! Υγεία κι ευλογία σε εσάς και στις οικογένειές σας» έγραψε.
Ο τραγουδιστής σημείωσε με χιούμορ πάνω στο Instagram story του: «Όση οικογένεια έχει μείνει Αθήνα και δεν λείπει εκτός».
Η σύζυγος του τραγουδιστής έσβησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου την τούρτα της μαζί με μέλη της οικογένειάς της. Σε ανάρτηση που έκανε ο Χάρης Βαρθακούρης στο Instagram, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για εκείνη.
Μεταξύ άλλων αποκάλεσε «έρωτά του» την η Αντελίνα Βαρθακούρη, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά, έρωτά μου! Στα 42 σου είσαι πιο όμορφη, πιο δυνατή και πιο ξεχωριστή από ποτέ. Σου εύχομαι υγεία, χαμόγελα, τα όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα και αμέτρητες στιγμές ευτυχίας. Σε ευχαριστώ που γεμίζεις τη ζωή μας με αγάπη και που είσαι η ψυχή της οικογένειάς μας. Να σε χαιρόμαστε πάντα και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Σε λατρεύω».
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, ο Χάρης Βαρθακούρης ανάρτησε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, ενώ η Αντελίνα μοιράστηκε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με τον σύζυγό του πριν σβήσει τα κεριά της τούρτας της. «Σας αγαπώ απέραντα όλους! Σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου! Υγεία κι ευλογία σε εσάς και στις οικογένειές σας» έγραψε.
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