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Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κάρμο
Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κάρμο
Ο 27χρονος στόπερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας τριών ετών και θα ενταχθεί από την αρχή στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν
Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά για δεύτερη φορά και για να υπηρετήσει τους «ερυθρολεύκους» για τρίτη φορά στην καριέρα του.
Ο 27χρονος στόπερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας τριών ετών και θα ενταχθεί από την αρχή στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.
Ο ίδιος έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/06), πέρασε τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.
Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.
Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».
Ο 27χρονος στόπερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας τριών ετών και θα ενταχθεί από την αρχή στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.
Ο ίδιος έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/06), πέρασε τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.
Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.
Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».
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