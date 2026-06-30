Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κάρμο
SPORTS
Ολυμπιακός Νταβίντ Κάρμο

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κάρμο

Ο 27χρονος στόπερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας τριών ετών και θα ενταχθεί από την αρχή στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κάρμο
Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά για δεύτερη φορά και για να υπηρετήσει τους «ερυθρολεύκους» για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο 27χρονος στόπερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας τριών ετών και θα ενταχθεί από την αρχή στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ίδιος έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/06), πέρασε τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.



Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης