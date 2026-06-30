Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Η απόφαση Κωνσταντέλια, οι κινήσεις του Παναθηναϊκού και οι επιστροφές των Φορτούνη και Κάρμο
Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Η απόφαση Κωνσταντέλια, οι κινήσεις του Παναθηναϊκού και οι επιστροφές των Φορτούνη και Κάρμο
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται μετέφερε όλο το κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Μουντιάλ ως τώρα
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσόχος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Win Win σχολίασαν και πάλι πολλά και ενδιαφέροντα θέματα τα οποία σαφώς είχαν να κάνουν και με την ελληνική ποδοσφαιρική επικαιρότητα.
Αρχικά συζητήθηκαν οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού με τους Ντε Φράι, Τσάπρα, Πένια και Καμαρά να μπαίνουν στο... μικροσκόπιο ενώ παράλληλα αυτές οι κινήσεις αποτελούν και δείγμα γραφής από την ομάδα που έχει ξεκινήσει να χτίζει ο νέος τεχνικός των "πράσινων", Τζέικομπ Νίστρουπ.
Στην συνέχεια σχολιάστηκαν οι επιστροφές των Φορτούνη και Κάρμο στον Ολυμπιακό την ώρα που την ενίσχυση του έχει ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ με τον Βάσκο στόπερ, Αρίτζ Ελουστόντο να βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη και να έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η επιλογή του Γιάννη Κωνσταντέλια να θέσει εαυτόν εκτός Εθνικής ομάδας ενώ στην συνέχεια η συζήτηση πέρασε στην γιορτή του ποδοσφαίρου που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται μετέφερε όλο το κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα μεγάλα φαβορί να συνεχίζουν ακάθεκτα και την Αργεντινή να δείχνει ότι έχει έναν βατό δρόμο έως τους «8» της διοργάνωσης.
Η Γαλλία των Εμπαπέ και Ντεμπελέ παραμένει το μεγάλο φαβορί την ώρα που ο Χάρι Κέιν θέλει να οδηγήσει την Εθνική Αγγλίας όσο ψηλότερα γίνεται και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δίνει πιθανόν τις τελευταίες του παραστάσεις σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.
Αρχικά συζητήθηκαν οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού με τους Ντε Φράι, Τσάπρα, Πένια και Καμαρά να μπαίνουν στο... μικροσκόπιο ενώ παράλληλα αυτές οι κινήσεις αποτελούν και δείγμα γραφής από την ομάδα που έχει ξεκινήσει να χτίζει ο νέος τεχνικός των "πράσινων", Τζέικομπ Νίστρουπ.
Στην συνέχεια σχολιάστηκαν οι επιστροφές των Φορτούνη και Κάρμο στον Ολυμπιακό την ώρα που την ενίσχυση του έχει ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ με τον Βάσκο στόπερ, Αρίτζ Ελουστόντο να βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη και να έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η επιλογή του Γιάννη Κωνσταντέλια να θέσει εαυτόν εκτός Εθνικής ομάδας ενώ στην συνέχεια η συζήτηση πέρασε στην γιορτή του ποδοσφαίρου που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται μετέφερε όλο το κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα μεγάλα φαβορί να συνεχίζουν ακάθεκτα και την Αργεντινή να δείχνει ότι έχει έναν βατό δρόμο έως τους «8» της διοργάνωσης.
Η Γαλλία των Εμπαπέ και Ντεμπελέ παραμένει το μεγάλο φαβορί την ώρα που ο Χάρι Κέιν θέλει να οδηγήσει την Εθνική Αγγλίας όσο ψηλότερα γίνεται και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δίνει πιθανόν τις τελευταίες του παραστάσεις σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.
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