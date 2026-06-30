Μάρω Κοντού: Αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο, λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος
Μάρω Κοντού: Αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο, λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος
Η 92χρονη ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και δύο εβδομάδες στο Αττικόν
Εξιτήριο εξετάζεται να πάρει σήμερα το μεσημέρι η Μάρω Κοντού, εάν η πορεία της υγείας της παραμείνει σταθερή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος.
Η 92χρονη ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και δύο εβδομάδες στο Αττικόν λόγω πνευμονολογικού προβλήματος. Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη 30 Ιουνίου ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στο Πρωινό, η Μάρω Κοντού βρίσκεται στην καρδιολογική κλινική, με την εικόνα της να έχει σταθεροποιηθεί εδώ και δύο ημέρες.
Ο Μιχάλης Γιαννάκος πρόσθεσε ότι οι γιατροί ενδέχεται να της δώσουν σήμερα εξιτήριο, λέγοντας πως: «Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο».
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Στη συνέχεια, ανέφερε για τη Μάρω Κοντού: «Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Ήταν ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο. Μια καταπληκτική γυναίκα».
Η ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Τότε, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είχε πει για την κατάσταση της υγείας της και τον λόγο της νοσηλείας της στην εκπομπή Buongiorno: «Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική,. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».
Όσο η ηθοποιός νοσηλευόταν, το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου σήμανε συναγερμός στο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος επιχείρησε να εισέλθει στην κλινική όπου βρισκόταν η Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του γλάστρα και αντικείμενο που περιείχε μαχαίρι. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης.
Σύμφωνα με εκπροσώπους του νοσοκομείου, ο άντρας αρχικά δήλωσε συγγενής ασθενούς για να μπει στο κτίριο και στη συνέχεια προσπάθησε να προσεγγίσει την κλινική όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός. Όπως αναφέρεται, στην είσοδο της κλινικής υπάρχει αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου επισκεπτών, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αμφισβητήσει την ιδιότητά του και να ειδοποιήσει τις Αρχές.
Ο ηλικιωμένος, μίλησε στο Mega για το περιστατικό και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει πρόβλημα και ότι το μαχαίρι το είχε μαζί του λόγω των νυχτερινών μετακινήσεών του: «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω» υποστήριξε.
Η 92χρονη ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και δύο εβδομάδες στο Αττικόν λόγω πνευμονολογικού προβλήματος. Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη 30 Ιουνίου ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στο Πρωινό, η Μάρω Κοντού βρίσκεται στην καρδιολογική κλινική, με την εικόνα της να έχει σταθεροποιηθεί εδώ και δύο ημέρες.
Ο Μιχάλης Γιαννάκος πρόσθεσε ότι οι γιατροί ενδέχεται να της δώσουν σήμερα εξιτήριο, λέγοντας πως: «Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ανέφερε για τη Μάρω Κοντού: «Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Ήταν ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο. Μια καταπληκτική γυναίκα».
Η ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Τότε, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είχε πει για την κατάσταση της υγείας της και τον λόγο της νοσηλείας της στην εκπομπή Buongiorno: «Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική,. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».
Όσο η ηθοποιός νοσηλευόταν, το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου σήμανε συναγερμός στο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος επιχείρησε να εισέλθει στην κλινική όπου βρισκόταν η Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του γλάστρα και αντικείμενο που περιείχε μαχαίρι. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης.
Σύμφωνα με εκπροσώπους του νοσοκομείου, ο άντρας αρχικά δήλωσε συγγενής ασθενούς για να μπει στο κτίριο και στη συνέχεια προσπάθησε να προσεγγίσει την κλινική όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός. Όπως αναφέρεται, στην είσοδο της κλινικής υπάρχει αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου επισκεπτών, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αμφισβητήσει την ιδιότητά του και να ειδοποιήσει τις Αρχές.
Ο ηλικιωμένος, μίλησε στο Mega για το περιστατικό και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει πρόβλημα και ότι το μαχαίρι το είχε μαζί του λόγω των νυχτερινών μετακινήσεών του: «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω» υποστήριξε.
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