Η viral αντίδραση οπαδού της Ιαπωνίας μετά τον αποκλεισμό από τη Βραζιλία στις καθυστερήσεις, έκλαιγε και ούρλιαζε, δείτε βίντεο
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Η viral αντίδραση οπαδού της Ιαπωνίας μετά τον αποκλεισμό από τη Βραζιλία στις καθυστερήσεις, έκλαιγε και ούρλιαζε, δείτε βίντεο

Φίλαθλοι της εθνικής Βραζιλίας προσπάθησαν να τον τυλίξουν με σημαίες της χώρας τους μετά τη λήξη της αναμέτρησης - Τον ανάγκασαν να βγάλει τη φανέλα των μπλε Σαμουράι και να φορέσει της Σελεσάο

Η viral αντίδραση οπαδού της Ιαπωνίας μετά τον αποκλεισμό από τη Βραζιλία στις καθυστερήσεις, έκλαιγε και ούρλιαζε, δείτε βίντεο
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Viral έγινε η αντίδραση ενός οπαδού της εθνικής Ιαπωνίας μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης κόντρα στην εθνική Βραζιλίας για τους «32» του Μουντιάλ. Μία αναμέτρηση που τα είχε όλα, πάθος, ένταση, ανατροπές, χαμένες ευκαιρίες, έντονα συναισθήματα και γκολ στα τελευταία λεπτά.

Οι Ιάπωνες ξαφνιάζοντας τους πάντες κατάφεραν να προηγηθούν στο 29ο λεπτό βάζοντας δύσκολα σε μία ομάδα εκ των φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η Βραζιλία πίεσε, βγήκε μπροστά και ισοφάρισε στο 56'. Η Σελεσάο συνέχισε να κυνηγάει το «χρυσό» γκολ της ανατροπής και δημιουργούσε τη μία τελική μετά την άλλη. Τελικά, το «χρυσό» γκολ πέτυχε στο 95ο λεπτό ο Μαρτινέλι και έδωσε στη χώρα του την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή επικρατούσαν πολύ έντονα και ταυτόχρονα αντίθετα συναισθήματα τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στην κερκίδα ήταν διχασμένα, από τη μία ικανοποίηση και χαρά για την πρόκριση και από την άλλη απογοήτευση και στεναχώρια. 

Αυτός που ξεχώρισε ήταν ένας οπαδός της Ιαπωνίας με μπλε μαλλιά, τον οποίο έδειξε ο φακός της τηλεόρασης σε μία έντονη συναισθηματικά στιγμή λίγα δευτερόλεπτα μετά τον αποκλεισμό της χώρας του. Εθεάθη να βρίσκεται μέσα σε μια θάλασσα από χαρούμενους Βραζιλιάνους οπαδούς. Εκείνος, φαινόταν εντελώς συντετριμμένος, ενώ, παράλληλα, ούρλιαζε από απογοήτευση. Κάποιοι οπαδοί της Σελεσάο προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν, ενώ κάποιοι άλλοι θέλησαν να τον «τρολάρουν» τυλίγοντάς τον με  μια σημαία της Βραζιλίας πάνω του. Το στιγμιότυπο έγινε πολύ γρήγορα viral στα social media και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και πολλές αντιδράσεις.

Την ώρα που αποχωρούσε από το γήπεδο μερικοί οπαδοί της Βραζιλίας τον υποχρέωσαν να βγάλει τη φανέλα της ομάδας του και να φορέσει τη δικιά τους. Λίγο αργότερα έκανε δηλώσεις σε κάμερες και τότε κάποιοι Βραζιλιάνοι επιχείρησαν να σκουπίσουν τα δάκρυα από το πρόσωπό του με την κίτρινη και πράσινη σημαία.

Ο οπαδός αυτός, ο οποίος φέρεται να είναι streamer, δημοσίευσε ένα βίντεο από το ξενοδοχείο στο οποίο έγραφε πως «ντρέπομαι πάρα πολύ για να γυρίσω στην Ιαπωνία».

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