Η viral αντίδραση οπαδού της Ιαπωνίας μετά τον αποκλεισμό από τη Βραζιλία στις καθυστερήσεις, έκλαιγε και ούρλιαζε, δείτε βίντεο

Φίλαθλοι της εθνικής Βραζιλίας προσπάθησαν να τον τυλίξουν με σημαίες της χώρας τους μετά τη λήξη της αναμέτρησης - Τον ανάγκασαν να βγάλει τη φανέλα των μπλε Σαμουράι και να φορέσει της Σελεσάο