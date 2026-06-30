Super League: Στις 15/7 η Γενική Συνέλευση για την προκήρυξη, στις 16/7 η κλήρωση για τη νέα σεζόν

Η προκήρυξη του πρωταθλήματος για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (όπου θα φανεί αν θα έχουμε αύξηση ομάδων από τη σεζόν 27-28) και η κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος θα γίνουν το διήμερο 15-16 Ιουλίου