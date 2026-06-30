Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκόλμπολ Ανδρών

Με την επίσημη συνέντευξη Τύπου άνοιξε η αυλαία του «Thessaloniki 2026 IBSA Goalball European B Championships, σηματοδοτώντας την έναρξη του κορυφαίου ευρωπαϊκού ραντεβού του Γκόλμπολ





Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για την ουσιαστική της στήριξη, καθώς και τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κα Δήμητρα Γιαννιού, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στην προσπάθειά μας και συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίησή της.







Θα ήθελα, τέλος, να εκφράσω και ένα παράπονο. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, ώστε η χώρα μας να μπορέσει, μετά από τόσα χρόνια, να αναλάβει και να φιλοξενήσει μία τόσο σημαντική διοργάνωση απουσιάζει το αρμόδιο υπουργείο και ο υπουργός καθώς δεν υπήρξε καμία οικονομική στήριξη από την πλευρά του. Εμείς, παρ' όλα αυτά, κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας».



Γιαννακίδου: «Η Θεσσαλονίκη στηρίζει έμπρακτα μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»







Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Κυριακή Γιαννακίδου μεταξύ άλλων τόνισε τη σημασία του ότι ήρθε στην πόλη μια τόσο σπουδαία διοργάνωση, ανέφερε: «Αμέσως αποδεχτήκαμε αυτή τη διοργάνωση όταν ο Πρόεδρος μας ανακοίνωσε και είναι μεγάλη μας χαρά. Είναι σημαντικό γιατί μέσα από τέτοιες διοργανώσεις φέρνουμε επισκέπτες στην πόλη, ώστε μέσα από τον αθλητικό τουρισμό να συμβάλλουμε κι εμείς στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, τόσο σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο όσο και σε πολλούς ακόμη τομείς, πέρα από τον αθλητισμό. Γι' αυτό είμαστε δίπλα σας και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στους αγώνες και, όταν ολοκληρωθούν, οι ξένοι αθλητές και οι συνοδοί τους να αναχωρήσουν έχοντας τις καλύτερες δυνατές αναμνήσεις από τη Θεσσαλονίκη και τη διοργάνωση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που βρίσκονται δίπλα σας, καθώς και όλους όσοι στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση».



Φασιάς: «Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκόλμπολ είναι από τις σημαντικότερες διοργανώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη»

Ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της



Κλείσιμο



Δήμητρα Γιαννιού: «Υποχρέωσή μας να στηρίζουμε διοργανώσεις όχι μόνο με αθλητικό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα»

Η Πρόεδρος των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δήμητρα Γιαννιού τόνισε: «Ως συνδιοργανωτές στο Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος που γίνεται στην πόλη μας θέλω να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την πρόθεση να διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις μας αυτή η διοργάνωση, η Επιτροπή Διοίκησης ήταν θετική στο να παραχωρήσει δωρεάν το γήπεδο, γιατί πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να στηρίζουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, οι οποίες δεν αφήνουν μόνο αθλητικό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα. Θερμά συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία που έφερε αυτή τη διοργάνωση στην πόλη μας, καθώς και για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα είναι αντάξιο εκείνων που μας έχουν συνηθίσει οι μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη».



Μαρκόπουλος: «Ήταν όνειρο να γίνει μια τέτοια διοργάνωση εδώ στη Θεσσαλονίκη»

Ο Τεχνικός Διευθυντής των Αγώνων κος Γιώργος Μαρκόπουλος ανέφερε: «Το γκόλμπολ στην Ελλάδα γεννήθηκε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με αφορμή, όπως και τα περισσότερα παραολυμπιακά αθλήματα, τους



Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες Κωνσταντίνος Σιάχος στο χαιρετισμό του ανέφερε: «Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη διοργάνωση με τη σημαντική στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης , ο οποίος μέσω των Διεθνών Αγώνων "Μέγας Αλέξανδρος" αποτέλεσε έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της διοργάνωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμαρχο κ. Στέλιο Αγγελούδη και την Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κα Κυριακή Γιαννακίδου, οι οποίοι όχι μόνο φέτος, αλλά διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, βρίσκονται δίπλα στον παραολυμπιακό αθλητισμό και μας στηρίζουν.Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για την ουσιαστική της στήριξη, καθώς και τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κα Δήμητρα Γιαννιού, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στην προσπάθειά μας και συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίησή της.Ευχαριστούμε ακόμη τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τη ΔΕΘ-HELEXPO, τον ΟΑΣΘ, το Grand Hotel Palace, την ΕΡΤ3, την ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8 και τον 102 FM ως χορηγούς Επικοινωνίας, καθώς και όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και εθελοντές που συνέβαλαν στην υλοποίηση της μεγάλης αυτής διοργάνωσης. Χωρίς τη δική τους εμπιστοσύνη και στήριξη, δεν θα ήταν δυνατό να φέρουμε στη Θεσσαλονίκη ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.Θα ήθελα, τέλος, να εκφράσω και ένα παράπονο. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, ώστε η χώρα μας να μπορέσει, μετά από τόσα χρόνια, να αναλάβει και να φιλοξενήσει μία τόσο σημαντική διοργάνωση απουσιάζει το αρμόδιο υπουργείο και ο υπουργός καθώς δεν υπήρξε καμία οικονομική στήριξη από την πλευρά του. Εμείς, παρ' όλα αυτά, κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας».Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Κυριακή Γιαννακίδου μεταξύ άλλων τόνισε τη σημασία του ότι ήρθε στην πόλη μια τόσο σπουδαία διοργάνωση, ανέφερε: «Αμέσως αποδεχτήκαμε αυτή τη διοργάνωση όταν ο Πρόεδρος μας ανακοίνωσε και είναι μεγάλη μας χαρά. Είναι σημαντικό γιατί μέσα από τέτοιες διοργανώσεις φέρνουμε επισκέπτες στην πόλη, ώστε μέσα από τον αθλητικό τουρισμό να συμβάλλουμε κι εμείς στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, τόσο σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο όσο και σε πολλούς ακόμη τομείς, πέρα από τον αθλητισμό. Γι' αυτό είμαστε δίπλα σας και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στους αγώνες και, όταν ολοκληρωθούν, οι ξένοι αθλητές και οι συνοδοί τους να αναχωρήσουν έχοντας τις καλύτερες δυνατές αναμνήσεις από τη Θεσσαλονίκη και τη διοργάνωση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που βρίσκονται δίπλα σας, καθώς και όλους όσοι στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση».Ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ Στέφανος Φασιάς σημείωσε: «Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκόλμπολ είναι πλέον γεγονός. Το πρωτάθλημα αυτό αποτελεί ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην πόλη φιλοξενούνται συχνά πρωταθλήματα, όμως ένα Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι από τις σημαντικότερες διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και πιστεύουμε ότι οι τοπικές αρχές θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν, ώστε να μπορέσουμε να διοργανώσουμε και άλλες μεγάλες διοργανώσεις στο μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς και τους υποστηρικτές μας».Η Πρόεδρος των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δήμητρα Γιαννιού τόνισε: «Ως συνδιοργανωτές στο Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος που γίνεται στην πόλη μας θέλω να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την πρόθεση να διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις μας αυτή η διοργάνωση, η Επιτροπή Διοίκησης ήταν θετική στο να παραχωρήσει δωρεάν το γήπεδο, γιατί πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να στηρίζουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, οι οποίες δεν αφήνουν μόνο αθλητικό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα. Θερμά συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία που έφερε αυτή τη διοργάνωση στην πόλη μας, καθώς και για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα είναι αντάξιο εκείνων που μας έχουν συνηθίσει οι μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη».Ο Τεχνικός Διευθυντής των Αγώνων κος Γιώργος Μαρκόπουλος ανέφερε: «Το γκόλμπολ στην Ελλάδα γεννήθηκε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με αφορμή, όπως και τα περισσότερα παραολυμπιακά αθλήματα, τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Μεσολάβησαν από εκείνη την περίοδο 22 χρόνια, μέχρι να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο: να φιλοξενηθεί μια μεγάλη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκινώντας από πέρυσι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, με την υποστήριξη της διοίκησης, των συνεργατών και ολόκληρου του προσωπικού της Ομοσπονδίας, φτάσαμε σήμερα να υποδεχόμαστε δέκα εθνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη, οι οποίες διεκδικούν την άνοδό τους στην Α΄ Κατηγορία, αλλά και πολύτιμους βαθμούς στην πορεία προς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ο στόχος όλων των αθλητών και των ομάδων που συμμετέχουν είναι ένας: η διάκριση. Οι αθλητές του γκόλμπολ αγωνίζονται πάντα για το υψηλότερο δυνατό αποτέλεσμα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν δέκα εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε δύο ομίλους. Οι αγώνες ξεκινούν αύριο και ολοκληρώνονται την Κυριακή με τους τελικούς. Η Ελλάδα συμμετέχει στον Β΄ Όμιλο μαζί με τη Σουηδία, την Αγγλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, με πρώτο στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά και στη συνέχεια την κατάκτηση μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις, οι οποίες οδηγούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας και διατηρούν ζωντανό τον δρόμο προς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028».