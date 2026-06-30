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Τέλος ο Σκαριόλο από την Ρεάλ, έρχεται η ανακοίνωση για τον Μαρτίνεθ
Τέλος ο Σκαριόλο από την Ρεάλ, έρχεται η ανακοίνωση για τον Μαρτίνεθ
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποχωρεί από τους μερένγκες, παρόλο που είχε συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια - Οργή στη Βαλένθια γιατί η Ρεάλ δεν την ενημέρωσε επίσημα για την προσέγγιση στον Μαρτίνεθ
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο πλήρωσε με την απόλυση του το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης για πρώτη φορά από το 2010 έμεινε χωρίς κάποιον τίτλο στο μπάσκετ.
Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός κλήθηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο Βαλδεμπέμπας και ενημερώθηκε επίσημα από τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ ο οποίος αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι μετά από 15 χρόνια όπου είχε την ευθύνη του τμήματος μπάσκετ και μάλιστα η πρόσληψη του Σκαριόλο ήταν δική του εισήγηση.
Επιστρέφοντας μετά από μια σεζόν, ο Ισπανός (με τις ευλογίες του Φλορεντίνο Πέρεθ) «ακύρωσε» την επιλογή του με την Ρεάλ όμως να βγάζει από τα ταμεία της 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα αποζημιώσει τον Σκαριόλο (για τα δύο χρόνια του συμβολαίου που απέμεναν), αλλά και ένα εκατομμύριο για το buy out του Πέδρο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια.
Ο Σκαριόλο αποχωρεί έχοντας φτάσει σε τρεις τελικούς και έχοντας χάσει και τους τρεις, συμπεριλαμβανομένου αυτού της EuroLeague, όπου βέβαια στον ημιτελικό απέκλεισε τη Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ.
Οι «νυχτερίδες» μετά την ιστορική χρονιά που πραγματοποίησαν κατακτώντας τελικά τον τίτλο στην Liga ACB, έχουν χάσει τον βασικό τους κορμό (Μοντέρο σε Ολυμπιακό, Μπαντιό σε ΠΑΟ που θέλει και Τέιλορ, ενώ ο Ντε Λα Ρέα ετοιμάζεται για τη Ρεάλ) και πνέουν μένεα κατά των Μαδριλένων για την υπόθεση Μαρτίνεθ.
Μέχρι και σήμερα η Ρεάλ δεν έχει προσεγγίσει επίσημα την ομάδα για να την ενημερώσει για το ενδιαφέρον της για τον Μαρτίνεθ, προκαλώντας την οργή των παραγόντων της...
Η ουσία βέβαια δεν αλλάζει και στη διάρκεια της ημέρας η Ρεάλ αναμένεται να ανακοινώσει την απόλυση Σκαριόλο και την πρόσληψη Μαρτίνεθ.
Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός κλήθηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο Βαλδεμπέμπας και ενημερώθηκε επίσημα από τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ ο οποίος αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι μετά από 15 χρόνια όπου είχε την ευθύνη του τμήματος μπάσκετ και μάλιστα η πρόσληψη του Σκαριόλο ήταν δική του εισήγηση.
Επιστρέφοντας μετά από μια σεζόν, ο Ισπανός (με τις ευλογίες του Φλορεντίνο Πέρεθ) «ακύρωσε» την επιλογή του με την Ρεάλ όμως να βγάζει από τα ταμεία της 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα αποζημιώσει τον Σκαριόλο (για τα δύο χρόνια του συμβολαίου που απέμεναν), αλλά και ένα εκατομμύριο για το buy out του Πέδρο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια.
Ο Σκαριόλο αποχωρεί έχοντας φτάσει σε τρεις τελικούς και έχοντας χάσει και τους τρεις, συμπεριλαμβανομένου αυτού της EuroLeague, όπου βέβαια στον ημιτελικό απέκλεισε τη Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ.
Οι «νυχτερίδες» μετά την ιστορική χρονιά που πραγματοποίησαν κατακτώντας τελικά τον τίτλο στην Liga ACB, έχουν χάσει τον βασικό τους κορμό (Μοντέρο σε Ολυμπιακό, Μπαντιό σε ΠΑΟ που θέλει και Τέιλορ, ενώ ο Ντε Λα Ρέα ετοιμάζεται για τη Ρεάλ) και πνέουν μένεα κατά των Μαδριλένων για την υπόθεση Μαρτίνεθ.
Μέχρι και σήμερα η Ρεάλ δεν έχει προσεγγίσει επίσημα την ομάδα για να την ενημερώσει για το ενδιαφέρον της για τον Μαρτίνεθ, προκαλώντας την οργή των παραγόντων της...
Η ουσία βέβαια δεν αλλάζει και στη διάρκεια της ημέρας η Ρεάλ αναμένεται να ανακοινώσει την απόλυση Σκαριόλο και την πρόσληψη Μαρτίνεθ.
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