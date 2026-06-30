Τέλος ο Σκαριόλο από την Ρεάλ, έρχεται η ανακοίνωση για τον Μαρτίνεθ

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποχωρεί από τους μερένγκες, παρόλο που είχε συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια - Οργή στη Βαλένθια γιατί η Ρεάλ δεν την ενημέρωσε επίσημα για την προσέγγιση στον Μαρτίνεθ