Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ανακοίνωσε στους Λέικερς ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο ΝΒΑ!
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NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς Λος Άντζελες Λέικερς Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Σαμς Σαράνια ESPN

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ανακοίνωσε στους Λέικερς ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο ΝΒΑ!

Μετά από 8 χρόνια στο Λος Άντζελες ο «Βασιλιάς» αποφάσισε να συνεχίζει να αγωνίζεται, αλλά σε διαφορετική ομάδα

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ανακοίνωσε στους Λέικερς ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο ΝΒΑ!
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Την τελευταία τριετία όλοι υποθέτουν ότι κάθε σεζόν που ξεκινά θα είναι και στο Last Dance του ΛεΜπρον  Τζέιμς, ωστόσο ο τελευταίος πάντα τους διαψεύδει και το ίδιο έκανε και τώρα.

Ο «Βασιλιάς» αποφάσισε να αγωνιστεί για μία ακόμη χρονιά, φτάνοντας στις 24 σεζόν στο NBA, όμως από τον ερχόμενο Οκτώβριο όταν πατήσει στα παρκέ δεν θα φορά τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς όπως συνέβαινε από το 2018 και μετά!


Ο Τζέιμς ενημέρωσε τους Λέικερς ότι ο σύλλογος μπορεί να προχωρήσει στον σχεδιασμό του χωρίς αυτόν, καθώς ο ίδιος θα αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, όπως δήλωσε την Τρίτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Klutch Sports, Ριτς Πολ, στον Σαμς Σαράνια του ESPN.




Πηγές ανέφεραν στον Σαράνια τη Δευτέρα ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς σχεδίαζαν να κινηθούν για την απόκτηση του Τζέιμς μόλις άνοιγε το παράθυρο των διαπραγματεύσεων για τους free agents έχοντας αποκτήσει οικονομική ευελιξία από τη στιγμή που ο Ντρέιμοντ Γκριν απέρριψε τη Δευτέρα την οψιόν ανανέωσης ύψους 27,6 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε.

Κλείσιμο
Ο 41χρονος Τζέιμς θα μπορούσε να επιστρέψει για μια ένατη σεζόν με τους Λέικερς ή να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ως αναμφισβήτητα ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας της σύγχρονης εποχής, ωστόσο  ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει για μία ακόμη σεζόν (ναι όλοι πάλι πιθανολογούν ότι θα είναι η τελευταία στη μυθική καριέρα του).

Ο Τζέιμς, ο οποίος θα κλείσει τα 42 του χρόνια τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είδε το ιστορικό του ρεκόρ με 21 συνεχόμενες παρουσίες στις κορυφαίες πεντάδες του NBA (All-NBA) να διακόπτεται την περασμένη σεζόν. Αγωνίστηκε σε μόλις 60 παιχνίδια, έχοντας χάσει τον πρώτο μήνα των υποχρεώσεων λόγω τραυματισμού

Ήταν All-Star την περασμένη σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 20,9 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας 51,5%, καθώς και 7,2 ασίστ και 6,1 ριμπάουντ. Ήταν εξίσου αποτελεσματικός και στην postseason, αυξάνοντας τον χρόνο συμμετοχής του από τα 33,2 στα 38,4 λεπτά ανά αγώνα και καταγράφοντας κατά μέσο όρο 23,2 πόντους, 7,3 ασίστ και 6,7 ριμπάουντ. Μάλιστα, οδήγησε το Λος Άντζελες στη νίκη στον πρώτο γύρο των πλέι οφ επί των Χιούστον Ρόκετς, σε μια σειρά όπου ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.
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