Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ανακοίνωσε στους Λέικερς ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο ΝΒΑ!
Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ανακοίνωσε στους Λέικερς ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο ΝΒΑ!
Μετά από 8 χρόνια στο Λος Άντζελες ο «Βασιλιάς» αποφάσισε να συνεχίζει να αγωνίζεται, αλλά σε διαφορετική ομάδα
Την τελευταία τριετία όλοι υποθέτουν ότι κάθε σεζόν που ξεκινά θα είναι και στο Last Dance του ΛεΜπρον Τζέιμς, ωστόσο ο τελευταίος πάντα τους διαψεύδει και το ίδιο έκανε και τώρα.
Ο «Βασιλιάς» αποφάσισε να αγωνιστεί για μία ακόμη χρονιά, φτάνοντας στις 24 σεζόν στο NBA, όμως από τον ερχόμενο Οκτώβριο όταν πατήσει στα παρκέ δεν θα φορά τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς όπως συνέβαινε από το 2018 και μετά!
Ο Τζέιμς ενημέρωσε τους Λέικερς ότι ο σύλλογος μπορεί να προχωρήσει στον σχεδιασμό του χωρίς αυτόν, καθώς ο ίδιος θα αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, όπως δήλωσε την Τρίτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Klutch Sports, Ριτς Πολ, στον Σαμς Σαράνια του ESPN.
Πηγές ανέφεραν στον Σαράνια τη Δευτέρα ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς σχεδίαζαν να κινηθούν για την απόκτηση του Τζέιμς μόλις άνοιγε το παράθυρο των διαπραγματεύσεων για τους free agents έχοντας αποκτήσει οικονομική ευελιξία από τη στιγμή που ο Ντρέιμοντ Γκριν απέρριψε τη Δευτέρα την οψιόν ανανέωσης ύψους 27,6 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε.
Ο 41χρονος Τζέιμς θα μπορούσε να επιστρέψει για μια ένατη σεζόν με τους Λέικερς ή να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ως αναμφισβήτητα ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας της σύγχρονης εποχής, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει για μία ακόμη σεζόν (ναι όλοι πάλι πιθανολογούν ότι θα είναι η τελευταία στη μυθική καριέρα του).
Ο Τζέιμς, ο οποίος θα κλείσει τα 42 του χρόνια τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είδε το ιστορικό του ρεκόρ με 21 συνεχόμενες παρουσίες στις κορυφαίες πεντάδες του NBA (All-NBA) να διακόπτεται την περασμένη σεζόν. Αγωνίστηκε σε μόλις 60 παιχνίδια, έχοντας χάσει τον πρώτο μήνα των υποχρεώσεων λόγω τραυματισμού
Ήταν All-Star την περασμένη σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 20,9 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας 51,5%, καθώς και 7,2 ασίστ και 6,1 ριμπάουντ. Ήταν εξίσου αποτελεσματικός και στην postseason, αυξάνοντας τον χρόνο συμμετοχής του από τα 33,2 στα 38,4 λεπτά ανά αγώνα και καταγράφοντας κατά μέσο όρο 23,2 πόντους, 7,3 ασίστ και 6,7 ριμπάουντ. Μάλιστα, οδήγησε το Λος Άντζελες στη νίκη στον πρώτο γύρο των πλέι οφ επί των Χιούστον Ρόκετς, σε μια σειρά όπου ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.
Ο «Βασιλιάς» αποφάσισε να αγωνιστεί για μία ακόμη χρονιά, φτάνοντας στις 24 σεζόν στο NBA, όμως από τον ερχόμενο Οκτώβριο όταν πατήσει στα παρκέ δεν θα φορά τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς όπως συνέβαινε από το 2018 και μετά!
BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026
Ο Τζέιμς ενημέρωσε τους Λέικερς ότι ο σύλλογος μπορεί να προχωρήσει στον σχεδιασμό του χωρίς αυτόν, καθώς ο ίδιος θα αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, όπως δήλωσε την Τρίτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Klutch Sports, Ριτς Πολ, στον Σαμς Σαράνια του ESPN.
After eight seasons with the Lakers, including leading the franchise to the 2020 NBA championship, James departs and enters free agency set to join a new team.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026
Lakers president Rob Pelinka and Rich Paul spoke a short time ago about the four-time champion's plans, sources said.… https://t.co/QPwbkJi9OJ
Πηγές ανέφεραν στον Σαράνια τη Δευτέρα ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς σχεδίαζαν να κινηθούν για την απόκτηση του Τζέιμς μόλις άνοιγε το παράθυρο των διαπραγματεύσεων για τους free agents έχοντας αποκτήσει οικονομική ευελιξία από τη στιγμή που ο Ντρέιμοντ Γκριν απέρριψε τη Δευτέρα την οψιόν ανανέωσης ύψους 27,6 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε.
Ο 41χρονος Τζέιμς θα μπορούσε να επιστρέψει για μια ένατη σεζόν με τους Λέικερς ή να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ως αναμφισβήτητα ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας της σύγχρονης εποχής, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει για μία ακόμη σεζόν (ναι όλοι πάλι πιθανολογούν ότι θα είναι η τελευταία στη μυθική καριέρα του).
Ο Τζέιμς, ο οποίος θα κλείσει τα 42 του χρόνια τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είδε το ιστορικό του ρεκόρ με 21 συνεχόμενες παρουσίες στις κορυφαίες πεντάδες του NBA (All-NBA) να διακόπτεται την περασμένη σεζόν. Αγωνίστηκε σε μόλις 60 παιχνίδια, έχοντας χάσει τον πρώτο μήνα των υποχρεώσεων λόγω τραυματισμού
Ήταν All-Star την περασμένη σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 20,9 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας 51,5%, καθώς και 7,2 ασίστ και 6,1 ριμπάουντ. Ήταν εξίσου αποτελεσματικός και στην postseason, αυξάνοντας τον χρόνο συμμετοχής του από τα 33,2 στα 38,4 λεπτά ανά αγώνα και καταγράφοντας κατά μέσο όρο 23,2 πόντους, 7,3 ασίστ και 6,7 ριμπάουντ. Μάλιστα, οδήγησε το Λος Άντζελες στη νίκη στον πρώτο γύρο των πλέι οφ επί των Χιούστον Ρόκετς, σε μια σειρά όπου ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα