Ο Ολυμπιακός χάνει τον Κίναν Έβανς για 20 ημέρες
SPORTS
Ολυμπιακός Κίναν Έβανς τραυματισμός

Ο Ολυμπιακός χάνει τον Κίναν Έβανς για 20 ημέρες

Ο Αμερικανός έχει πρόβλημα στην επιγονατίδα που θα τον αφήσει εκτός από την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπασκόνια

Ο Ολυμπιακός χάνει τον Κίναν Έβανς για 20 ημέρες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κίναν Έβανς μπήκε δυναμικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, όμως μια ατυχία θα τον κρατήσει εκτός για το επόμενο διάστημα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Κίναν Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες. Ο Αμερικανός γκαρντ δε θα ακολουθήσει αύριο (18/09) την αποστολή στην Κρήτη, ενώ αναμένεται να είναι εκτός και στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (30/).

Αντίθετα, θα ταξιδέψουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο, οι οποίοι ολοκλήρωσαν πριν λίγες ημέρες τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη

Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη

«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης