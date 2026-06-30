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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την προσθήκη του Αντόνιο Καρντόσο ως Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την προσθήκη του Αντόνιο Καρντόσο ως Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων
Ο Πορτογάλος παράγοντας είναι η νέα προσθήκη στη διοικητική πυραμίδα των ερυθρόλευκων έχοντας τον τίτλο του General Director of Football Business and International Club Strategy
Τέτοια εποχή όλες οι ομάδες είναι στα... κόκκινα για τις καλοκαιρινές μεταγραφές, ωστόσο πλέον οι μετακινήσεις δεν αφορούν μόνο ποδοσφαιριστές αλλά και παράγοντες.
Έτσι και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία του με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.
Ο Πορτογάλος, ο οποίος είχε τον ίδιο ρόλο στη Βιτόρια Γκιμαράες (για να γίνει αργότερα πρόεδρος) θα έχει εμπλοκή και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, αλλά και ως Business Manager του συλλόγου. Η δική του παρουσία δεν έχει καμία σχέση με το πόστο του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που παραμένει στη θέση του Sport Director ή του Κριστιάν Καρεμπέ ως Strategic advisor and Ambassador of the club αλλά ούτε και των συζητήσεων για την επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν ως τεχνικού διευθυντή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso.
O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.»
Έτσι και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία του με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.
Ο Πορτογάλος, ο οποίος είχε τον ίδιο ρόλο στη Βιτόρια Γκιμαράες (για να γίνει αργότερα πρόεδρος) θα έχει εμπλοκή και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, αλλά και ως Business Manager του συλλόγου. Η δική του παρουσία δεν έχει καμία σχέση με το πόστο του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που παραμένει στη θέση του Sport Director ή του Κριστιάν Καρεμπέ ως Strategic advisor and Ambassador of the club αλλά ούτε και των συζητήσεων για την επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν ως τεχνικού διευθυντή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso.
O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.»
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