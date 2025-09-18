Ολυμπιακός: Κοιτάζει Νικ Καλάθη
Ολυμπιακός: Κοιτάζει Νικ Καλάθη

Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Νικ Καλάθη, ο οποίος δείχνει να είναι εκτός πλάνων της Μονακό

Ο Ολυμπιακός ... καίγεται άμεσα για γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, o oποίος θα μείνει εκτός για τις επόμενες 15-20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως θα είναι εκτός στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (30/9).

Για αυτόν τον λόγο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εξετάζει την περίπτωση του Νικ Καλάθη για την ενίσχυση των θέσεων των γκαρντ. Ο Έλληνας διεθνής δεν θα συνεχίσει στη Μονακό σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, αφού βρίσκεται εκτός πλάνων του συνόλου του Βασίλη Σπανούλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta πάντως για να προχωρήσει η περίπτωση του, πρέπει πρώτα ο παίκτης να μείνει ελεύθερος (έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026).

Για τον Καλάθη εξαιρετική άποψη έχει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας που προσπάθησε να τον πάρει στον Ολυμπιακό στο παρελθόν, αλλά και σε άλλες ομάδες του. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση και αλληλοσεβασμός μεταξύ των δύο.

Μάλιστα οι Πειραιώτες μπορεί να προχωρήσουν και στην απόκτηση δεύτερου γκαρντ, ακόμα και αν κάνουν δικό τους τον Καλάθη. Ο Έλληνας γκαρντ βρίσκεται στο Πριγκιπάτο από τις 17 Ιούνη του 2024 και συμμετέχει στο Final Four της Euroleague παίζοντας στον τελικό, αφού πρώτα είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Ο Καλάθης την σεζόν που πέρασε, είχε 3.7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ στη Εuroleague, ενώ στην καριέρα του στη διοργάνωση μετρά 8.9 πόντους, 5.8 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Eίναι στην κορυφή των πασέρ στην ιστορία της Euroleague και δύσκολα θα βγει από εκεί.
Πηγή:www.gazzetta.gr

