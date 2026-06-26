Μία κάρτα για όλες τις προνοιακές παροχές!

Ο δικαιούχος κάθε επιδόματος αποκτά μία μοναδική προπληρωμένη κάρτα, μέσω της οποίας λαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούται