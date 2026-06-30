Το Σόι σου: Η Βάσω Λασκαράκη, ο Μελέτης Ηλίας και οι τηλεοπτικές τους κόρες ποζάρουν στα παρασκήνια πριν το φινάλε της σεζόν
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Το Σόι σου Βάσω Λασκαράκη Μελέτης Ηλίας

Το Σόι σου: Η Βάσω Λασκαράκη, ο Μελέτης Ηλίας και οι τηλεοπτικές τους κόρες ποζάρουν στα παρασκήνια πριν το φινάλε της σεζόν

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Το Σόι σου: Η Βάσω Λασκαράκη, ο Μελέτης Ηλίας και οι τηλεοπτικές τους κόρες ποζάρουν στα παρασκήνια πριν το φινάλε της σεζόν
Λίγο πριν το «Το Σόι σου» ρίξει αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η Βάσω Λασκαράκη και ο Ηλίας Μελέτης πόζαραν στα παρασκήνια με τις τηλεοπτικές τους κόρες, τη Βάσια Γκολφινοπούλου και την Ηλιάνα Γαλάνη.

Οι τέσσερίς τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, ενώ κάθονταν στον καναπέ στο σαλόνι του «Σάββα Τριανταφύλλου» και τη «Λυδία Χαμπέα». «Λίγο πριν το φιναλε της 6ης σεζόν», αναφερόταν στη λεζάντα που συνόδευε τις αναρτήσεις που έκαναν οι Βάσω Λασκαράκη, Βάσια Γκολφινοπούλου και Ηλιάνα Γαλάνη.

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