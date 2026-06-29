Σάλος με την αντιμεταναστευτική ταινία που απαγορεύτηκε στη Γερμανία και την ανέβασε ο Μασκ στο X - «Δεν είμαι ναζί» λέει ο σκηνοθέτης

Στην ίδια συνέντευξη, ξεκαθάρισε επίσης πως δεν είναι ναζί: «Τώρα σου λένε ότι αν είσαι συντηρητικός σε οτιδήποτε, κοινωνικά, σεξουαλικά, πολιτικά, είσαι ναζί. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αν αμφισβητήσεις οτιδήποτε, όπως τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που διοχετεύονται στην Ουκρανία, τότε είσαι είτε φίλος του Πούτιν είτε ναζί είτε και τα δύο. Δεν είμαι ναζί».Στην πραγματικότητα, ο Μπολ δεν θεωρεί καν τον εαυτό του συντηρητικό: «Μεγάλωσα ως Σοσιαλδημοκράτης, όπως και η υπόλοιπη οικογένειά μου, και ψηφίζαμε ηγέτες όπως ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ. Τώρα, φυσικά, κι εκείνος θα ήταν persona non grata, παρότι έκανε τη μοναδική οικονομική μεταρρύθμιση στη Γερμανία που λειτούργησε. Σήμερα, οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν ηγέτες όπως ο Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: κυριολεκτικά κομμουνιστές, που θέλουν απλώς να φορολογήσουν μέχρι θανάτου τους πλούσιους και να αναλάβει το κράτος την οικονομία, ώστε όλοι να ακολουθούμε σοσιαλιστικούς κανόνες».Όσον αφορά στον λόγο που επέλεξε τον Άρμι Χάμερ, εξήγησε ότι τον θεωρεί καλό ηθοποιό, αλλά και ότι «είχε ακυρωθεί και ήθελε να δουλέψει». Η φράση αυτή έδωσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην υπόθεση, καθώς η ταινία παρουσιάζεται πλέον όχι μόνο ως αμφιλεγόμενο έργο για τη μετανάστευση, αλλά και ως όχημα επιστροφής ενός ηθοποιού που είχε απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ.Ο Μπολ εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία να έχει στις ταινίες του ένα καστ με σπουδαίους ηθοποιούς που έχουν βρεθεί απέναντι στο σύστημα. «Πάρτε για παράδειγμα τον Κέβιν Σπέισι. Έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς που εργάζονται σήμερα. Θα ήθελα πολύ να τον βάλω σε έναν δυνατό ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία από τις ταινίες μου, αλλά αν το έκανα, μπορώ να εγγυηθώ ότι η ταινία δεν θα έβρισκε Αμερικανό διανομέα. Για μένα, αυτό είναι άδικο. Κέρδισε όλες τις αγωγές και τις δικαστικές υποθέσεις και τώρα έχει κολλήσει σε αυτές τις πολύ φτηνές εξωτικές ταινίες που κάνει. Πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψει και να πάρει άλλη μία ευκαιρία», ανέφερε μεταξύ άλλων.Το Citizen Vigilante κυκλοφόρησε περιορισμένα στις ΗΠΑ στις 19 Ιουνίου και διατίθεται επίσης σε ψηφιακές πλατφόρμες. Η προβολή του μέσω X, όμως, του έδωσε πολύ μεγαλύτερη ορατότητα, συνδέοντας την ταινία με τη μετανάστευση, την αυτοδικία, τη γερμανική κινηματογραφική κατάταξη και την κουλτούρα της ακύρωσης.Ο Μασκ δεν πρόβαλε απλώς μια ταινία που είχε μπλοκαριστεί στη Γερμανία. Αξιοποίησε ένα βίαιο φιλμ με αντι-μεταναστευτικό φορτίο ως ακόμη ένα αντικείμενο σύγκρουσης γύρω από τη λογοκρισία, την ελευθερία της έκφρασης και την υποτιθέμενη φίμωση των «ακυρωμένων» φωνών.