Ραντεβού για νέα ταυτότητα: Έξι στους δέκα είναι ακόμη με την παλιά
Ραντεβού για νέα ταυτότητα: Έξι στους δέκα είναι ακόμη με την παλιά
Στις 3 Αυγούστου 2026 παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο και τον Σεπτέμβριο του 2027 καταργούνται εντελώς - Υποχρεωτική η αντικατάσταση λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού και απαραίτητη για την έκδοση διαβατηρίου
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η αντίστροφη μέτρηση για τις μπλε ελληνικές ταυτότητες που αναγράφουν τα στοιχεία των κατόχων τους και με λατινικούς χαρακτήρες έχει ήδη αρχίσει αφού από τις 3 Αυγούστου παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδας.
Θα περάσουν όμως οριστικά στην ιστορία τον Σεπτέμβριο του 2027, όταν θα πάψουν να αποτελούν και ταυτοποιητικό έγγραφο στις συναλλαγές των πολιτών με τη διοίκηση. Οσοι τον Σεπτέμβριο του 2027 δεν θα έχουν εκδώσει το αστυνομικό δελτίο νέου τύπου, ουσιαστικά δεν θα έχουν ταυτότητα, αφού το παλιό δεν θα γίνεται δεκτό σε καμία συναλλαγή.
Εως τώρα, σχεδόν 3.790.000 πολίτες έχουν εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά όσων πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τα παλαιά δελτία μέσα στους επόμενους 15 μήνες.
Τα προγραμματισμένα ραντεβού έως τις 24 Σεπτεμβρίου είναι περίπου 580.000, ενώ μπορούν να γίνονται και έκτακτα για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής των τωρινών ταυτοτήτων ή έκτακτων αναγκών για να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό (για λόγους υγείας).
Κάθε πολίτης κλείνει πρώτα το ραντεβού του μέσω της ειδικής πλατφόρμας και πληρώνει ηλεκτρονικά τα δύο παράβολα που απαιτούνται, αξίας 10 (ή 5, αν πρόκειται για πολύτεκνο) και 0,50 ευρώ. Δεν χρειάζεται να αναζητήσει κανένα δικαιολογητικό αφού αυτό γίνεται αυτόματα από την αστυνομική αρχή και μπορεί να φωτογραφηθεί την ώρα της έκδοσης της ταυτότητας από τον αστυνομικό.
Αν θέλει, μπορεί να πάει σε επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα ανεβάσει ηλεκτρονικά τη φωτογραφία και ο πολίτης θα αναφέρει τον κλειδάριθμό της, για να την εντοπίσει ο αστυνομικός. Περίπου επτά ημέρες αργότερα παραλαμβάνει τη νέα ταυτότητα και παραδίδει την παλαιά. Αυτομάτως ενημερώνεται η φορολογική αρχή για τα στοιχεία της νέας ταυτότητας, χωρίς να χρειαστεί άλλη ενέργεια από τον πολίτη.
Το γεγονός όμως ότι έως τώρα πολύ λιγότεροι από τους μισούς Ελληνες πολίτες έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση των παλαιού τύπου δελτίων εκτιμάται ότι είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.
Ορισμένοι περίμεναν να λήξει η εκκρεμότητα του Προσωπικού Αριθμού, που πλέον αποδόθηκε σε όλους και περιλαμβάνεται στην ταυτότητα - πάντως όσες είχαν εκδοθεί νωρίτερα ισχύουν κανονικά έως τη λήξη τους και δεν χρειάζεται να επανεκδοθούν. Αλλοι απογοητεύτηκαν αναζητώντας ραντεβού και άλλοι, όπως έχει συμβεί με διάφορες αφορμές στο παρελθόν, επικαλούνται θεωρίες παρακολουθήσεων και καταγραφών.
Η πλατφόρμα για τα νέου τύπου και με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας δελτία ταυτότητας άνοιξε από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν τότε εκείνοι που έσπευσαν να ανταποκριθούν, με την προσέλευση στα αστυνομικά τμήματα να γίνεται πιο εντατική μετά το 2025, οπότε άρχισαν να παρατηρούνται και προβλήματα στην εύρεση ραντεβού.
Θα περάσουν όμως οριστικά στην ιστορία τον Σεπτέμβριο του 2027, όταν θα πάψουν να αποτελούν και ταυτοποιητικό έγγραφο στις συναλλαγές των πολιτών με τη διοίκηση. Οσοι τον Σεπτέμβριο του 2027 δεν θα έχουν εκδώσει το αστυνομικό δελτίο νέου τύπου, ουσιαστικά δεν θα έχουν ταυτότητα, αφού το παλιό δεν θα γίνεται δεκτό σε καμία συναλλαγή.
Εως τώρα, σχεδόν 3.790.000 πολίτες έχουν εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά όσων πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τα παλαιά δελτία μέσα στους επόμενους 15 μήνες.
Τα προγραμματισμένα ραντεβού έως τις 24 Σεπτεμβρίου είναι περίπου 580.000, ενώ μπορούν να γίνονται και έκτακτα για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής των τωρινών ταυτοτήτων ή έκτακτων αναγκών για να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό (για λόγους υγείας).
Ραντεβού και παράβολαΜεταξύ εκείνων που απέκτησαν πρόσφατα το δελτίο τύπου πιστωτικής κάρτας είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα του Συντάγματος και ολοκλήρωσε την εξαιρετικά απλή διαδικασία έκδοσης.
Κάθε πολίτης κλείνει πρώτα το ραντεβού του μέσω της ειδικής πλατφόρμας και πληρώνει ηλεκτρονικά τα δύο παράβολα που απαιτούνται, αξίας 10 (ή 5, αν πρόκειται για πολύτεκνο) και 0,50 ευρώ. Δεν χρειάζεται να αναζητήσει κανένα δικαιολογητικό αφού αυτό γίνεται αυτόματα από την αστυνομική αρχή και μπορεί να φωτογραφηθεί την ώρα της έκδοσης της ταυτότητας από τον αστυνομικό.
Αν θέλει, μπορεί να πάει σε επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα ανεβάσει ηλεκτρονικά τη φωτογραφία και ο πολίτης θα αναφέρει τον κλειδάριθμό της, για να την εντοπίσει ο αστυνομικός. Περίπου επτά ημέρες αργότερα παραλαμβάνει τη νέα ταυτότητα και παραδίδει την παλαιά. Αυτομάτως ενημερώνεται η φορολογική αρχή για τα στοιχεία της νέας ταυτότητας, χωρίς να χρειαστεί άλλη ενέργεια από τον πολίτη.
Το γεγονός όμως ότι έως τώρα πολύ λιγότεροι από τους μισούς Ελληνες πολίτες έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση των παλαιού τύπου δελτίων εκτιμάται ότι είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.
Ορισμένοι περίμεναν να λήξει η εκκρεμότητα του Προσωπικού Αριθμού, που πλέον αποδόθηκε σε όλους και περιλαμβάνεται στην ταυτότητα - πάντως όσες είχαν εκδοθεί νωρίτερα ισχύουν κανονικά έως τη λήξη τους και δεν χρειάζεται να επανεκδοθούν. Αλλοι απογοητεύτηκαν αναζητώντας ραντεβού και άλλοι, όπως έχει συμβεί με διάφορες αφορμές στο παρελθόν, επικαλούνται θεωρίες παρακολουθήσεων και καταγραφών.
Η πλατφόρμα για τα νέου τύπου και με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας δελτία ταυτότητας άνοιξε από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν τότε εκείνοι που έσπευσαν να ανταποκριθούν, με την προσέλευση στα αστυνομικά τμήματα να γίνεται πιο εντατική μετά το 2025, οπότε άρχισαν να παρατηρούνται και προβλήματα στην εύρεση ραντεβού.
Ειδικά στα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής και των μεγάλων πόλεων τα ραντεβού ήταν κλεισμένα ακόμη και για μήνες μπροστά, κατάσταση που εξομαλύνθηκε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός για τον τόπο έκδοσης. Δεν απαιτείται, δηλαδή, ο πολίτης να βγάζει ταυτότητα στον τόπο κατοικίας του.
Μπορεί, για παράδειγμα, να κλείσει ραντεβού στον τόπο των διακοπών του, ειδικά αν πρόκειται να παραμείνει περισσότερο από μία εβδομάδα, οπότε θα προλάβει να παραλάβει την ταυτότητα πριν από την επιστροφή του. Πρέπει να σημειωθεί ότι υποχρέωση να έχουν δελτία ταυτότητας έχουν όλοι οι Ελληνες πολίτες άνω των 12 ετών, ενώ πλέον το νέου τύπου δελτίο ταυτότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση και για την έκδοση διαβατηρίου.
Γιατί όμως είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση των μπλε πλαστικοποιημένων ταυτοτήτων; Αποτελεί νομική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, βάσει του κανονισμού 2019/1157. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.
Παράλληλα, τα νέα δελτία ταυτότητας αποτελούν πάγια απαίτηση διεθνών φορέων, συνυφασμένη με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως του ICAO, ως εξειδικευμένου οργανισμού των Ηνωμένων Εθνων.
Οι σημερινές ταυτότητες είναι περίπου ίδιες με εκείνες που άρχισαν να εκδίδονται το 1961 και θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να πλαστογραφηθούν. Οι πρώτες ταυτότητες είχαν αρχίσει να εκδίδονται το 1925. Η έκδοση ταυτότητας υποχρεωτικά για τους Ελληνες πολίτες θεσμοθετήθηκε το 1945.
Το νέο δελτίο ταυτότητας κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και είναι μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας και η εκτύπωση γίνεται μέσω εγχάραξης λέιζερ. Ολα τα στοιχεία και η έγχρωμη φωτογραφία εκτυπώνονται στο εσωτερικό στρώμα καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια πλαστογράφησης.
Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης περιλαμβάνει:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
Μπορεί, για παράδειγμα, να κλείσει ραντεβού στον τόπο των διακοπών του, ειδικά αν πρόκειται να παραμείνει περισσότερο από μία εβδομάδα, οπότε θα προλάβει να παραλάβει την ταυτότητα πριν από την επιστροφή του. Πρέπει να σημειωθεί ότι υποχρέωση να έχουν δελτία ταυτότητας έχουν όλοι οι Ελληνες πολίτες άνω των 12 ετών, ενώ πλέον το νέου τύπου δελτίο ταυτότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση και για την έκδοση διαβατηρίου.
Νομική υποχρέωση
Γιατί όμως είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση των μπλε πλαστικοποιημένων ταυτοτήτων; Αποτελεί νομική υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, βάσει του κανονισμού 2019/1157. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.
Παράλληλα, τα νέα δελτία ταυτότητας αποτελούν πάγια απαίτηση διεθνών φορέων, συνυφασμένη με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως του ICAO, ως εξειδικευμένου οργανισμού των Ηνωμένων Εθνων.
Οι σημερινές ταυτότητες είναι περίπου ίδιες με εκείνες που άρχισαν να εκδίδονται το 1961 και θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να πλαστογραφηθούν. Οι πρώτες ταυτότητες είχαν αρχίσει να εκδίδονται το 1925. Η έκδοση ταυτότητας υποχρεωτικά για τους Ελληνες πολίτες θεσμοθετήθηκε το 1945.
Το νέο δελτίο ταυτότητας κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και είναι μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας και η εκτύπωση γίνεται μέσω εγχάραξης λέιζερ. Ολα τα στοιχεία και η έγχρωμη φωτογραφία εκτυπώνονται στο εσωτερικό στρώμα καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια πλαστογράφησης.
Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης περιλαμβάνει:
- • τη φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή,
- • τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη,
- • δύο δακτυλικά αποτυπώματα,
- • το επώνυμο του πατρός,
- • το επώνυμο της μητρός
- • τον δήμο εγγραφής, τον αριθμό δημοτολογίου και πλέον τον Προσωπικό Αριθμό.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα